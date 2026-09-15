"Много щедър подарък": Доналд Тръмп-младши потвърди, че руски олигарх е финансирал сватбата му

Доналд Тръмп-младши и съпругата му Бетина Андерсън Тръмп потвърдиха, че руският бизнесмен Умар Кремльов е финансирал двудневните им тържества след сватбата на Бахамите. В своя изявление, публикувано в Instagram профила на Бетина, двойката потвърди, че Умар Кремльов е платил за две нощувки на тържествата след сватбата, които са се провели на уединени острови на Бахамите. "Нашият скъп приятел Умар изключително щедро организира две невероятни празнични вечери за нас СЛЕД сватбата. Това беше един необикновено щедър сватбен подарък от приятел – жест, за който бяхме и оставаме безкрайно благодарни", се казва в поста.

Припомняме, че разследване на ProPublica показа, че Кремльов, който е близък до Владимир Путин, е дал стотици хиляди долара за тържеството. Това разследване извади на преден план въпросителни относно това, че човек от вътрешния кръг на Путин има близък достъп до семейство Тръмп и защо от клана Тръмп са приели той да заплати такава голяма сума, при положение, че имат финансовото състояние да си позволят да поемат подобни разходи. Близък до Путин руски олигарх финансирал тайно сватбата на Доналд Тръмп-младши на Бахамите: Propublica

Припомняме, че сватбата се състоя на 21 май в Уест Палм Бийч, Флорида, след което младоженците и около 50 гости са заминали на Бахамите. Президентът Тръмп и първата дама Мелания Тръмп не са присъствали на Бахамите.

Междувременно The Wall Street Journal писа, че в интервю за тях един от гостите на тържеството е заявил, че на Бахамите е имало група хора, говорещи на руски, но не е знаел кои са.

Срещу Кремльов са наложени санкции от страна на Украйна заради връзките му с Путин, като страната го обвинява, че действа като проводник на руско влияние.

Look at this photo we found from Donald Trump Jr.’s lavish Bahamas wedding.



Can you spot the Russian oligarch close to Putin who bankrolled the event? 🧵 pic.twitter.com/4hNM194PlY — ProPublica (@propublica) September 14, 2026