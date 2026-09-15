Мицкоски няма време за България: Ще има срещи на "ултрависоко ниво" със САЩ

Срещи на ултрависоко ниво в рамките на Сената, Конгреса и Държавния департамент, с представители на финансовата институция DFC, с държавници и с влиятелни организации от американските мозъчни тръстове, обяви македонският премиерът Християн Мицковски, който заминава на посещение в Съединените щати (САЩ) с правителствена делегация, съобщава provereno.mk. Мицковски ще остане във Вашингтон, но ще участва и в тазгодишното Общо събрание на ООН в Ню Йорк. Както той информира, към този момент няма планове за среща с българската делегация.

"Що се отнася до посещението ми във Вашингтон, на първо място са планирани срещи на ултрависоко ниво в рамките на Сената, Конгреса и Държавния департамент, както и срещи на ултрависоко ниво с представители на DFC", похвали се Мицкоски.

Срещи с голям брой държавници

В Ню Йорк, подчерта той, в кулоарите на тазгодишното Общо събрание на ООН, ще се срещне с голям брой държавници.

"Вече имаме потвърдени срещи. По принцип сме се фокусирали върху съседните страни, разбира се, има и този прием, естествено, от президента на Съединените американски щати. Ще се опитаме да имаме двустранни срещи със страните от Персийския залив, където оценяваме, че трябва да изградим добри и солидни партньорски отношения. Иначе, що се отнася до среща с българската делегация, нямаме планирана такава среща към този момент", отбеляза премиерът.

Въпросът с вписването на българите в македонската конституция

На въпрос каква позиция ще заеме македонската делегация на срещата на лидерите на Западните Балкани, която обикновено се организира от делегацията на Европейския съюз в Ню Йорк по време на общите асамблеи, относно условията за промяна на Конституцията и позицията на Северна Македония по гаранциите, Мицкоски повтори, че това правителство води ясна политика, без да прави показни ходове.

"Ние не променяме позициите си мигновено или за една нощ, защото когато изграждаме позиция, това е процес, който отнема много време. Ние предвиждаме всичко, което можем в този момент, така че позициите ни са многостранни, те не са позиции, които изграждаме ad hoc, а след това ги променяме при нужда. Ние не правим такива показни ходове, ние следваме ясна политика, която предлага гаранции в дългосрочен план. Това е стратегията, която има това правителство. Иначе такава среща е потвърдена. Кой ще присъства – в зависимост от нивото – дали аз или министърът на външните работи, ако са държавни глави или президенти на правителства, разбира се, че ще бъда аз, ако нивото е на ниво министри на външните работи, тогава министърът на външните работи ще бъде там, каза Мицкоски. ОЩЕ: Без ясни доказателства италианско издание твърди: САЩ "по таен канал" убеждават България да отстъпи за Северна Македония