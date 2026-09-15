ARKONA се завръщат у нас с мистичен зимен ритуал заедно с два ексклузивни дебюта за България

Европейското турне MOR-KARACHUN TOUR 2026 на легендарните ARKONA, което ще премине и през България! Ексклузивното шоу за родните фенове ще се състои на 6 декември в столичния Joy Station. Концертът у нас е част от събитие, обещаващо да се превърне в един от най-мащабните и мрачни метал празници в края на годината. Много скоро към участниците ще бъдат обявени още няколко интригуващи и добре познати групи.

На това турне енигматичните ARKONA, известни със своята размазваща мощ и дълбока славянска мистика, ще бъдат подкрепени от две от най-ярките френски блек метъл банди, които идват в България за първи път в историята си:

SETH: Истински пионери на френската блек метъл сцена с над 30-годишна история. Те ще стъпят на българска земя за първи път, за да ни потопят в своя величествен, симфоничен и суров блек метъл, съчетаващ брутална агресия с поетичен патос.

Още: H-Blockx идват отново у нас през 2027 г.

THE GREAT OLD ONES: Кралете на атмосферния блек метъл също ще направят своя дебют пред българската публика. Хипнотичната им музика, вдъхновена изцяло от космическия ужас и Ктулху митовете на Х.Ф.Лъвкрафт, ще превърне залата в мистичен портал към неизвестното.

Това не е просто поредният концерт – това е вечер на премиери и чиста метъл ярост, която истинският фен не може да си позволи да изпусне!

Билетите за този дългоочакван зимен ритуал ще се продават от четвъртък, 17 септември, ексклузивно онлайн и в мрежата на Eventim.bg в цялата страна. Електронната им версия не е необходимо да бъде отпечатана, а ще може да бъде сканирана директно от телефон. В деня на концерта и на място цената ще е най-висока.

Събитието е 18+. Затова лица под 18 години се допускат само с придружител, притежаващ редовен билет и попълнена декларация. Само деца до 7-годишна възраст влизат без билет. Декларацията може да изтеглите от тук: https://vionyx.eu/minors-declaration

Организаторите BGTSC напомнят, че като член на Сдружение "Сцена музика" СНЦ, спазват стриктно етичния кодекс и професионалните стандарти за провеждане на музикални събития в България.