Между треньора на Лудогорец и голямо име от Италия: Отборът на Салах избира нов наставник

Новият отбор на Мохамед Салах - турския Трабзонспор, се нуждае от нов треньор, след като се раздели с досегашния си такъв Фатих Теке. "Черноморската буря" не покри очакванията в началото на сезона, особебно след като направи силна селекция през лятото, включваща и египетската суперзвезда. Вариант за наставник на Трабзонспор е италианецът Стефано Пиоли, но "вишнево-сините" вече преговарят и с наставника на Лудогорец Томас Райс.

Трабзонспор си търси нов треньор

Трабзонспор започна сезона в турската Суперлига с 2 победи, 1 равенство и 2 загуби. На 1 септември от клуба обявиха раздялата с вече бившия треньор Фатих Теке. Според "Sky Sport Italia", от Трабзонспор са водили преговори със Стефано Пиоли, който е без отбор от ноември 2025 г., когато се раздели с Фиорентина. Но по информация на "beIN Sports", "вишнево-сините" са по-близо до това да подпишат с турския специалист Шенол Гюнеш. Той вече води Трабзонспор веднъж през сезон 2024/25.

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Трабзонспор вече води преговори с Лудогорец и Томас Райс

Но според други турски медии, в Трабзонспор разглеждат и трети вариант. Става въпрос за треньора на Лудогорец Томас Райс, който пристигна в Разград през лятото. Немският специалист има опит в Турция, като води местния Самсунспор от лятото на 2024 г. до зимата на 2026 г. По информация на "Takvim" от Трабзонспор вече са говорили както с Лудогорец, така и със самия Райс, за да проверят ситуацията. В момента "вишнево-сините" обмислят как да подходят, а целта им е да назначат нов треьор преди мача с Галатасарай от шестия кръг на турската Суперлига, който ще се проведе на 15 септември.

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