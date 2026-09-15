Последните действия на треньора на Арсенал Микел Артета привлякоха вниманието на легендата на Ливърпул Джейми Карагър. След края на двубоя със Съндърланд, спечелен с 2:0 като гост от "артилеристите", испанецът критикува остра отсъдената дузпа срещу отбора му. Артета я определи като "неприемлива", след като съдията Джон Брукс посочи бялата точка, когато защитникът на Арсенал Езри Конса събори Дан Балард в наказателно поле. До гол така и не се стигна, тъй като Давид Рая успя да отрази удара.

Карагър сравни Артета със сър Алекс Фъргюсън

Впоследствие "артилеристите" поискаха обяснение от съдийската организация "Pro Ref" относно отсъждането на дузпата. Гневът на Артета накара Карагър да направи сравнение с бившия мениджър на Манчестър Юнайтед сър Алекс Фъргюсън, който, както е известно, не се страхуваше да критикува публично съдиите, дори когато отборът му беше доминираща сила в страната. Арсенал не допусна нито един дузпа през миналия сезон, в който спечели титлата, и Карагър смята, че "дон" Артета използва статута си на шампион на Висшата лига, за да повлияе на решенията на съдиите.

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В предаването "Monday Night Football" той заяви: "В този момент Микел Артета се превръща в сър Алекс Фъргюсън на Висшата лига. В момента той е големият авторитет в момента. Той е шампионът на Висшата лига. Има много нови мениджъри... той заема тази длъжност от шест или седем години и смята, че е в позиция на власт, за да каже: "Да, това не беше дузпа". И аз не мисля, че беше дузпа. Но би било интересно да видим колко време ще отнеме на друг съдия да отсъди дузпа срещу Арсенал в подобна ситуация."

След това бившият защитник продължи: "На пресконференцията ми се стори много интересно - един от журналистите отбеляза, че независимо какъв въпрос му задаваха, той продължаваше да се връща към дузпата, така че беше решен да разпространи посланието, че това няма да се повтори с неговия отбор. Но такъв е треньорът - видяхме го при сър Алекс Фъргюсън, видяхме го и при Жозе Моуриньо."

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