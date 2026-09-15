Спекула с цените: Арести на 41 управители в Турция

Издадени са заповеди за арест на 41 управители на големи дистрибуторски компании в Турция, за които е установено, че спекулативно са завишавали цените на пресни плодове и зеленчуци. Разследването се води от Главната прокуратура на Истанбул. Извършеи са претърсвания в общо 109 търговски обекта и жилища на територията на 22 окръга на страната, съобщи агенция ДХА.

"Продължава борбата срещу престъпленията, които нарушават икономическия ред и реализират неправомерни печалби чрез манипулиране на цените, като същевременно се защитава трудът на производителите, бюджета на гражданите и справедливото функциониране на пазара", заяви министърът на правосъдието Акън Гюрлек.

Поставен е под лупа "пътят на цените от полето до магазина". Взети са показания на над 1000 земеделски производители, за да се проследи на каква цена продуктите излизат от производителя и при какви условия стигат до доставчиците.

Правосъдният министър заяви още, че няма да бъде допуснато нито едно стъпало от веригата от полето до трапезата да се превръща в източник на неправомерни печалби за сметка на труда на производители и бюджета на гражданите.