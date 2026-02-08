"Не знам дали ставаш на 25 или 26?": Президентът на ФИФА уважи юбилея на Христо Стоичков (ВИДЕО)

Президентът на Световната футболна централа ФИФА Джани Инфантино излезе с публикация в социалните мрежи, с която отправи специален поздрав към Христо Стоичков по случай 60-годишния юбилей на българския кавалер на "Златната топка". Във видеото оглавяващият международната организация се пошегува, че не знае на колко става Камата - на 25, 26, 27 или 28, защото Модерния ляв винаги изглежда млад.

Джани Инфантино честити рождения ден на Христо Стоичков

“Честит рожден ден на моя скъп приятел Христо Стоичков! Една истинска легенда на българския, европейския и световен футбол. Носител на златната топка, незабравим на Световното първенство по футбол през 1994 и преди всичко страхотен човек и приятел. Днес като посланик на ФИФА по проекта FIFA Football for Schools продължавате да предавате ценностите на футбола на децата по света. Насладете се на специалния си ден, и ще се видим много скоро!” , написа Инфантино към клипа.

По-рано през деня от публикация в социалните мрежи стана ясно, че Георге Хаджи, Георге Попеску и Чики Бегиристайн са посетили Зала на славата "Христо Стоичков".

"Камата лично разказа на гостите си историите на всеки експонат от богатата обновена експозиция на улица "Сребърна" 2! Легендарните бивши футболисти на Барселона имаха удоволствието първи да видят непоказвани до момента фланелки на Камата, които ще бъдат част от нова изложба по случай 60-годишнината от рождението на Стоичков. Хаджи, Попеску и Бегиристайн изразиха възхищението си от атмосферата в музея пред директора на Зала на славата "Христо Стоичков" - Кристиян Кръстанов. Събитието премина в топла и приятелска атмосфера, оставяйки усещане за уважение и взаимно признание", написаха от музея.

ОЩЕ: Как жената на Христо Бонев го сдобри с Христо Стоичков преди Мондиал' 98