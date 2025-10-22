Арне Слот трябва да отложи дългосрочната си стратегия за атаката на Ливърпул, ако иска да спре пропадането

Арне Слот и неговият треньорски щаб ще трябва да отложат дългосрочната стратегия за атаката на Ливърпул, ако иска да спре пропадането на отбора, пише Liverpool Echo. Планът на нидерландския специалист през лятото бе да привлече Уго Екитике като по-ранно попълнение, който да води атаката на "червените" в първите седмици от новия сезон, докато протече адаптацията на Александър Исак. Само че вписването на Исак в състава на Ливърпул далеч не се случва по план и изглежда, че шведът ще се нуждае от още време, за да се адаптира към играта в новия си отбор.

Уго Екитике е в по-добра форма от Исак

Екитике изпълни своята част от плана, като се включи силно в редиците на Слот. След това обаче треньорът на "червените" удари на камък с включването на Исак, който не бе готов и сякаш заради високата му цена бе налаган на терена. С просто око можеше да се види, че Екитике се намира в по-добра форма, а Ливърпул страда от включването на Исак за негова сметка. Сега Слот трябва да покаже, че е гъвкав треньор, включвайки Екитике като титуляр в предстоящото гостуване на Айнтрахт в Шампионска лига в сряда вечер.

Исак остава изолиран от играта на "червените"

Александър Исак имаше само 19 докосвания срещу Манчестър Юнайтед, като проблемът не е изцяло негова вина. Всъщност Ливърпул изкара дълъг период от време без чист нападател, с изключение на опитите с Дарвин Нунес, които в голяма степен се оказаха несполучливи. Сега изглежда, че няма кой да снабдява Исак с подавания. Тази роля трябваше да бъде поверена на друга многомилионна покупка - Флориан Вирц, който трябваше да замени плеймейкърските функции на Трент Александър-Арнолд. Само че и тази част от плана на Слот не сработва.

Вирц трябва да се превърне в играча, който да снабдява Исак с подавания

В дербито срещу Юнайтед Вирц и Исак имаха само 10 минути заедно на терена, преди нападателят да бъде заменен. Очаква се, че именно взаимодействието между тези двама играчи ще бъде ключово в дългосрочен план за Ливърпул. Но за момента Слот трябва да изостави тези виждания, ако иска да върне Ливърпул на победния път. А това минава през използването на Екитике и офанзивата от първите мачове през сезона.

В даден момент Слот ще трябва да реши проблема за 320 млн. паунда, образуван между Исак, Екитике и Вирц. Навярно и тримата ще трябва да бъдат на терена, но на този етап изглежда, че единствено Екитике е готов за това, което се изисква от него.