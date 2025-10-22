Войната в Украйна:

Нападател летя 15 часа за мач в Шампионска лига, за да си изкара червен картон след само 4 минути на терена

22 октомври 2025, 12:38 часа 144 прочитания 0 коментара
Нападател на кипърския Пафос влезе в историята на Шампионска лига с невероятния гаф, който сътвори. Фланговият футболист летя 15 часа със самолет за мач в най-комерсиалната клубна надпревара, за да си изкара червен картон след само 4 минути на терена. Става въпрос за 29-годишното дясно крило на островитяните Жоао Корея, който бе изгонен по време на гостуването на казахстанския Кайрат Алмати.

Жоао Корея сътвори страхотен гаф 

Двубоят между Пафос и Кайрат бе част от основната фаза на Шампионска лига като срещата се изигра снощи. Разстоянието между кипърския град и казахстанския Алмати е 4008 километра. Поради тази причина футболистите на Пафос прекараха 15 часа в самолета, за да могат да стигнат до Казахстан.

Жоао Корея бе титуляр в двубоя, но само 4 минути след първия съдийски сигнал вдигна опасно единия си крак и удари в гърдите съперников играч. Главният рефер не се поколеба дори за миг и показа директен червен картон на национала на Кабо Верде. В крайна сметка мачът завърши при резултат 0:0.

Кариерата на фланговия футболист 

Жоао Корея е юноша на португалския Пинялновензе. В кариерата си е играл още за тимовете на Витория Гимараеш и Шавеш. През лятото на 2024-та той премина в Пафос. До момента офанзивният футболист е изиграл общо 60 мача за кипърския тим във всички турнири, в които е реализирал 12 попадения и е направил седем асистенции. За националния отбор на Кабо Верде крилото има 4 двубоя.

