Ново начало за гранд от Висшата лига: Ключова фигура напусна клуба

Важна промяна по върховете на властта в гранда от Висшата лига Тотнъм. От клуба обявиха, че изпълнителният директор на "шпорите" Даниел Леви напуска своя пост. Той заемаше длъжността в последните 25 години. От Тотнъм уточниха, че става въпрос за планирана раздяла заради преструктурирането в последните месеци. В последното си изказване като директор в английския колос Даниел Леви изрази гордостта си от свършената работа.

Съобщението на Тотнъм

Тотнъм се трансформира през последния четвърт век. Играе в европейски турнири през последните 18 от 20 сезона, превръщайки се в един от най-разпознаваемите футболни клубове в света, като постоянно инвестира в своята академия, играчи и съоръжения, включително нов стадион от световна класа и модерен тренировъчен център. Клубът също така редовно се състезава на най-високо ниво, радвайки се на редица фантастични успехи на терена, включително неотдавнашната спечелване на Купата на Лига Европа, припомниха „шпорите“.

🚨🚨 OFFICIAL: Tottenham Hotspur announces departure of Executive Chairman Daniel Levy. pic.twitter.com/SXfqgVIw59 — Spurs Global (@spurssglobal) September 4, 2025

Като част от планирането на приемствеността, клубът направи редица назначения на висши ръководители през последните месеци. Винай Венкатешам беше назначен за главен изпълнителен директор (CEO), Томас Франк за нов старши треньор на мъжкия отбор и Мартин Хо за старши треньор на женския отбор. Питър Чарингтън се присъедини към борда и ще поеме новосъздадената позиция на неизпълнителен председател, написаха още те.

Даниел Леви каза за финал: „Невероятно се гордея с работата, която свърших заедно с ръководния екип и всички наши служители. Изградихме този клуб в глобален тежка категория, състезаващ се на най-високо ниво. Нещо повече, изградихме общност. Имах късмета да работя с едни от най-великите хора в този спорт. Искам да благодаря на всички фенове, които ме подкрепяха през годините. Невинаги е било лесно пътуване, но е постигнат значителен напредък. Ще продължа да подкрепям този клуб страстно“.

