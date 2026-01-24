Обвиниха бивш треньор на руски тим, че е ръководил отбора с ChatGPT, той отрече

Бившият заместник-генерален директор на руския ФК Сочи Андрей Орлов обяви, че бившият старши-треньор Робърто Морено е използвал услугите на ChatGPT, за да ръководи тима. Морено ръководи отбора от 2023 до 2025 г. През този период тимът изпада във втория ешелон, след което още следващия сезон се завръща в елита. В момента ФК Сочи е ръководен от Игор Осинкин и заема последното 16-то място в класирането с актив от 9 точки, 12 кръга преди края.

"Морено имаше пълна липса на разбиране към своите асистенти и играчи – хората го усетиха. Неговите асистенти бяха чисто изпълнители; те никога не успяваха да защитят позициите си. Междувременно, като треньор, Морено се оказа негъвкав: проблемите със статични положения продължаваха, а футболът оставаше непроменен, въпреки че качеството на играта и резултатите не се подобряваха. По време на кризата се оказа, че Морено е фен на ChatGPT", разказа Андрей Орлов.

Той даде примери как Роберто Морено е използвал чатбота, за да изготвя програмата на тима, да насрочва тренировките и дори да изчислявя колко време да спят футболистите. Според Орлов, бившият старши-треньор се е допитвал до ChatGPT дори за трансферите.

Морено опроверга твърденията

Малко по-късно бившият старши треньор на Сочи Робърт Морено опроверга твърденията на тогавашния спортен директор Андрей Орлов, че испанецът е поверил избора си на отбора и ежедневието си на невронната мрежа ChatGPT. Морено категорично отрече това. „Не съм използвал ChatGPT, за да се подготвям за мачове или да избирам играчи. В съвременния футбол използваме аналитични инструменти, но спортните решения винаги се вземат от треньорския щаб въз основа на професионален опит“, обясни той.

Морено коментира и ситуацията с нападателя, чийто избор се приписва на изкуствен интелект: „Да се ​​​​преструваш, че това е „алгоритмичен подбор“, е неправилно. Това беше клубен процес“, обяснява той. Треньорът подчерта, че изкуственият интелект не може да замести човешкия фактор. „Футболът е въпрос на човешки взаимоотношения, емоции и контекст. Никоя машина не може да погледне играча в очите“, категоричен е Морено.