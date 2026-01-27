Огромен удар за Майкъл Карик, който може да обърне каруцата за Манчестър Юнайтед

Английският гранд Манчестър Юнайтед показа изключителна игра в последните си два мача, за да победи двата най-силни клуба на Острова през този сезон - Манчестър Сити и Арсенал. "Червените дяволи", вдъхновени от новия си мениджър Майкъл Карик, първо постигнаха победа с 2:0 над "гражданите" на "Олд Трафорд", а седмица по-късно повалиха и лидера Арсенал с 3:2, и то като гост на "Емиратс".

Патрик Доргу ще отсъства 10 седмици за Манчестър Юнайтед

Първият сериозен удар за Майкъл Карик начело на Юнайтед обаче не закъсня. Специалистът загуби един от ключовите си футболисти, които изиграха основна роля за победите над Сити и Арсенал - Патрик Доргу. Левият краен бранител бе използван като ляво крило в двата мача и се справи на изключително ниво, като именно през неговата зона идваха много от заплахите за защитата на Сити и Арсенал.

Сега стана ясно, че контузията на Доргу, получена по време на двубоя с Арсенал, ще го извади от терените за 10 седмици. Травмата е в подколянното сухожилие, като се очаква той да пропусне осем мача от Висшата лига. Сред двубоите, в които Доргу няма да играе, са тези с Фулъм, Тотнъм, Уест Хям, Евертън, Кристъл Палас, Нюкасъл, Астън Вила и Борнемут.

Карик ще трябва да намери алтернатива на Доргу, която да се впише по същия начин в неговия план за игра, като първият тест ще бъде домакинството на Фулъм в неделя. "Дяволите" се борят за място в топ 4 на Висшата лига, като имат конкуренция от Ливърпул и Челси, а още няколко клуба дебнат от задни позиции.

