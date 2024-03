Олимпийски шампион с Бразилия изгоря за 2 години, опитал да манипулира допинг проба

Инцидентът се е случил в началото на април 2023 година. Тогава Барбоса и някои от съотборниците му във Фламенго е трябвало да дадат допинг проби преди двубой от щатското първенство. Барбоса обаче е направил всичко по силите си да вгорчи живота на агентите от Антидопинговата комисия и е дал своята проба часове след останалите състезатели на тима от Рио де Жанейро.

Brazil international star Gabriel Barbosa banned for two years for ‘doping test fraud’ with striker set to appealhttps://t.co/QTI2hn3kUl