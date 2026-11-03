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Турски гранд впечатлява в Шампионска лига, неочакван тим влетя в Топ 5 (РЕЗУЛТАТИ)

03 ноември 2026, 22:03 часа 460 прочитания 0 коментара
Снимка: GettyImages
Турски гранд впечатлява в Шампионска лига, неочакван тим влетя в Топ 5 (РЕЗУЛТАТИ)

Турският гранд Галатасарай записа втора поредна победа в груповата фаза на Шампионска лига. "Джим Бом" победи у дома Щутгарт с 2:0, две седмици след победата си с 4:2 над Лил. Отличното начало положи основите за победата на турския клуб. Междувременно Спортинг Лисабон постигна минимален успех с 1:0 при визитата си на Шахтьор Донецк. Срещата се изигра на стадион "Стамфорд Бридж" в Лондон.

Победи за Галатасарай и Спортинг

Отлично начало на Галатасарай донесе победата над германския тим. Джейми Левелинг уцели гредата с мощен удар, докато Щутгарт създаде опасности още в първите минути. Галатасарай не се обезкуражи и откри резултата чрез Алексей Батраков, който стреля в горния десен ъгъл. Скоро резултатът стана 2:0. Давинсон Санчес асистира за втория гол на Батраков, чийто удар мина между краката на вратаря Фабиан Бредлоу и влезе в мрежата. В средата на първото полувреме вратарят Фабиан Бредлов попречи на Батраков да отбележи хеттрик. След почивката Щутгарт продължи да атакува, отбеляза веднъж, но в засада, а натискът не оказа желания резултат.

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Шампионска лига

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Спортинг пък постигна труден успех, но заслужен успех с 1:0 над Шахтьор на "Стамфорд Бридж". Единственото попадение в двубоя бе дело на Иса Думбия, който се разписа в 59-ата минута. Италианецът се ориентира добре и засече отскочила топка право в долния десен ъгъл. В 82-ата минута украинският тим бе близо до изравняване, но удар на Алисон Сантана се спря в дясната греда. Така Спортинг излезе временно на 5-а позиция с 9 точки, а Шахтьор е 18-и с 4 пункта.

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Щутгарт Шампионска лига Спортинг Галатасарай Шахтьор (Донецк)
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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