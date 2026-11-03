Моуриньо: Имам нужда от три години, за да доведа Реал Мадрид до "съвършенство"

Наставникът на Реал Мадрид Жозе Моуриньо заяви, че му трябват три години, за да изведе "кралете" до "нивото на съвършенството". Португалският специалист засегна редица технически въпроси, сред които богатият му избор от опции в атака, развитието на Арда Гюлер и предизвикателството, което представлява АЕК Атина. Мадридчани ще се изправят срещу гръцкия тим в Шампионска лига в сряда, 4 ноември, от 19:45 часа българско време.

Моуриньо: Кралят на Европа е постигнал само една победа в осемте си гостувания в Гърция

Относно продължаващото използване на капитана Федерико Валверде като краен защитник, Моуриньо даде ясно да се разбере, че е много доволен от играча на тази позиция. Въпреки това той подчерта и нуждата на отбора от уругваеца в полузащитата, където опциите са оскъдни. Накрая той заяви, че Валверде ще игра на всяка позиция, от която Реал Мадрид се нуждае. Могат ли Винисиус Жуниор, Килиан Мбапе и Ян Диоманде да започнат заедно срещу АЕК Атина и би ли определил позициите им? Моуриньо посочи богатия избор от нападатели, като спомена Брахим Диас и Ендрик сред тези, които могат да изпълняват повече от една роля.

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На въпроса дали развитието на Гюлер го е издигнало до нивото на елита в играта, Моуриньо даде само кратък отговор, като обясни, че играчът ще пропусне мача в гръцката столица. Срещата с АЕК Атина няма да бъде лесна, предупреди Моуриньо, като изтъкна силата на съперника, условията в Гърция и допълнителното предимство, което всеки отбор има срещу Реал Мадрид.

"Те са шампиони, а ние се изправихме срещу много шампиони през тези осем мача. Гърция винаги е трудна, а Реал Мадрид, кралят на Европа, е постигнал само една победа в осемте си гостувания в Гърция. Всеки съперник, който види бялата фланелка пред себе си, е силно мотивиран. Това е мач, в който трябва да бъдем на върха на концентрацията и готовността си, а ако не сме, няма да спечелим", заяви Специалния, след което кратко, точно и ясно отговори на въпроса колко време ще е необходимо на Реал, за да достигне съвършенството под негово ръководство, след като той е начело на отбора от почти четири месеца: "Три години. Три сезона."

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