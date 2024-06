Отборът на груповата фаза: Най-изявените 11 звезди на Евро 2024

Вратар: Гиорги Мамардашвили (Грузия)

Представянето му срещу Чехия, при което спаси 11 удара на съперника, беше най-яркото вратарско представяне на турнира до момента. Неговата страна стигна до исторически подвиг, след като се класира наппред към елиминациите за първи път в историята. Със сигурност звездата на Валенсия игра ключова роля в достигането на Грузия до осминафиналите.

Десен краен защитник: Мерт Мюлдюр (Турция)

От изключителна важност бе участнието на Мюлдюр и в двете победи на своя отбор, особено в атакуващ план. Той успя да привлече вниманието с непрестанните си пробиви по десния фланг. Освен това отбеляза и определяния за гол на турнира досега, благодарение на великолепното си воле срещу Грузия.

🇹🇷 Mert Müldür's insane volley is crowned as Goal of the Round winner 🥵#EUROGOTT | @AlipayPlus pic.twitter.com/y8ajp8aP9V — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 22, 2024

Централен защитник: Пепе (Португалия)

За пореден път Пепе доказа, че за него възрастта е само число. Португалецът постави рекорд като най-възрастния играч, участвал някога на евротурнирите - 41 години и 113 дни. Неверочтно, но факт е, че ветеранът от Порто продължава да бъде един от най-елитните централни защитници в играта.

Централен защитник: Яка Бийол (Словения)

Сред по-известните си съотборници Бенямин Шешко и Ян Облак, защитникът на Удинезе грабна светлините на прожекторите в словенския тим. Особено се открояваха неговите решителни намеси и умения в единоборствата, както и широкият диапазон на пасовете му, които спомагаха за намаляване на натиска върху защитата, когато тя се намираше в по-задна позиция.

Ляв краен защитник: Марк Кукурея (Испания)

Въпреки че взе участие само в два от мачовете на Испания, защитникът на Челси успя да впечатли със звездните си изяви срещу Хърватия (срещу която се отчете с важно изчистване от линията на гола) и Италия, за да се утвърди като първи избор на Луис де ла Фуенте за ляв бек.

Централен полузащитник: Фабиан Руис (Испания)

Подобно на Кукурея, на Руис му бяха необходими само първите два мача на Испания, за да впечатли. Именно в откриващия мач срещу Хърватия полузащитникът впечатли с едно от най-добрите представяния на турнира досега, когато "Ла Фурия Роха" прегази съперника си, а Руис вкара гол и асистира, което му спечели наградата на УЕФА "Играч на мача".

Централен полузащитник: Бернардо Силва (Португалия)

Ключов фактор за обрата в първия мач на Португалия с постоянното си търсене на топката и създаване на шансове, той се отличи с лекота и при разгрома на Турция във втория мач. Досега имаше няколко отличителни фигури за момчетата на Роберто Мартинес, но Бернардо Силива определено беше ключовият човек.

Централен полузащитник: Марсел Забицер (Австрия)

Звездата на Борусия Дортмунд пренесе отличната си клубна форма и на международната сцена, като помогна на "аутсайдера" Австрия да оглави групата си пред Франция и Нидерландия. В последния мач срещу "лалетата" той получи заслужено наградата "Играч на мача", след като подпечата доброто си представяне си с гол в 80-тата минута.

Дясно крило: Джамал Мусиала (Германия)

Вероятно звездата на Германия бе най-впечатляващата фигура в групова фаза. Играта му създаваше проблеми на всяка страна, срещу която се изправи досега, като се впускаше опасно в пространства по десния фланг, и отбеляза 2 гола за страната домакин.

Jamal Musiala is the first player to score 2 goals at EURO 2024 🇩🇪💫@AlipayPlus | #EUROTopScorer pic.twitter.com/9cJfHkzXtD — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 20, 2024

Ляво крило: Коди Гакпо (Нидерландия)

Коди Гакпо продължава доброто си представяне с националната фланелка в големите турнири. Нидерландецът се разпиа на 2 пъти в трите срещи на "лалетата", като игра ключова роля за "оранжевата" атака по левия фланг.

Централен нападател: Жорж Микаутадзе (Грузия)

След впечатляващия сезон във френската лига 23-годишният футболист пренесе фантастичната си форма и на Европейското първенство, където е единственият играч, който намери мрежата и в трите групови мача на своята страна. Той вкара гол срещу Турция в откриващия мач, а две дузпи в следващите срещи изстреляха Грузия до елиминацциите в първия им голям турнир.

Това бяха 11-те играчи, които заблестяха най-ярко под прожекторите в груповата фаза на турнира в Германия. Групите вече приключиха, а ето всички 1/8-финалисти на Европейското по футбол.

