Отхвърлиха го заради порок на сърцето, работи като автомонтьор, а накрая пренаписа историята на Шампионска лига

"Окачените бутонки" е спортна рубрика на Actualno.com, в която припомняме историите на позабравени футболисти от миналото.

Във футбола сме ставали свидетели на множество изненади, както на терена, така и извън него. През годините сме виждали как аутсайдери стават шампиони, как Давид поваля Голиат в най-важния мач и как играчи, които са били напълно отписани, се превръщат в звезди. Затова футболът е толкова популярен по света и любим на милиарди хора от всякакви обществени прослойки.

Именно една такава история ще ви разкажем днес. Историята на едно момче, което бе отхвърлено заради порок на сърцето, работи като автомонтьор, а след това пренаписа историята на Шампионска лига.

Едва на 17 години Дадо Пършо е отписан за професионалния футбол

Миладин Пършо е роден на 5 ноември 1974-та в град Задар, Хърватия. Той започва тренировки в местните НК Багат и НК Задар, преди да премине в школата на гранда Хайдук, когато е едва 12-годишен. С времето Дадо, както наричат бъдещата звезда, е част от почти всички младежки формации на тима от Сплит.

През 1991-ва 17-годишният Миладин получава най-тежката новина в живота си – медицински преглед показва, че той има порок на сърцето. Според лекарите Дадо страда от сърдечна аритмия и поради тази причина е негоден за професионален спорт. Веднага след диагнозата централният нападател е освободен от Хайдук.

Нападателят и семейство му бягат във Франция заради войната в Хърватия

Въпреки това Пършо е привлечен в състава на Пажинка и дори играе един сезон в елита на Хърватия. Обаче, точно когато Миладин е сбъднал голямата си мечта да бъде професионален футболист, избухва войната в страната. Това принуждава семейството му да потърси убежище във Франция.

Във Франция Дадо става част от нискоразрядния Руен, където прекарва две години. След това преминава в друг тим от долните нива на местния футбол – Сан Рафаел. През това време нападателят е принуден да работи като автомонтьор, за да изкарва пари и да помага на семейството си.

Началото в Монако е много трудно

Съдбата се усмихва на Дадо Пършо през 1996 година. Тогава хърватинът е забелязан от легендата на френския футбол – Жан Тигана, който го привлича в Монако. Кариерата му в отбора от Княжеството обаче не тръгва по план. Миладин е част от дубъла на Монако и често не спазва режим, а това се отразява на физическото му състояние, тъй като качва доста килограми.

От Монако не губят надежда, че Пършо може да стане голям нападател, и затова го пращат под наем в Аячо, където да играе редовно и да си върне любовта към футбола. Това се оказва гениален ход и в рамките на два сезона Дадо бележи 23 гола в 51 мача за Аячо. Добрите му изяви не остават незабелязани и Монако си връща нападателя през 1999-та.

Финал в Шампионска лига и 4 гола в един мач

Още в първия сезон след завръщането си в Монако Миладин помага на своя отбор да спечели титлата в Лига 1. През 2004-та пък е с основна заслуга за достигането до финал в Шампионска лига, който отборът от Княжеството обаче губи от Порто. Именно през въпросната кампания нашият герой прави фурор в най-комерсиалния турнир, като на 29-ия си рожден ден бележи 4 гола във вратата на Депортиво Ла Коруня при победата с 8:3. По този начин той изравнява рекорда на Марко ван Бастен и Симоне Индзаги за най-много попадения в един мач от Шампионска лига. По-късно това постижение е подобрено от Лионел Меси, Луис Адриано и Ерлинг Холанд.

След края на знаменития поход на Монако в Шампионска лига обаче договорът на Пършо с клуба изтича и той решава да приеме ново предизвикателство. Хърватинът подсилва шотландския Глазгоу Рейнджърс като свободен агент. Той остава на стадион „Айброкс“ три сезона, в които печели по веднъж титлата във Висшата лига, както и Купата на страната.

Дадо Пършо може да е горд с кариерата си

През 2007 година Дадо Пършо слага край на кариерата си. Освен с успехите си на клубно ниво той може да се похвали и с 32 мача и 9 гола за националния отбор на Хърватия. Нападателят е част от състава на „шахматистите“ за Европейското първенство през 2004-та, както и за Световното първенство през 2006-та.

След оттеглянето си от спорта Дадо се прибира във Франция, откъдето е съпругата му Карол, с която имат две деца – Николин и Лоренцо. В последните няколко години той се завръща към любимия си футбол, но вече като треньор. За последно Пършо бе помощник в Бордо, но в края на март 2026-та напусна поста си.

Дадо Пършо може и да не постигна някакви забележителни успехи на терена в сравнение с много свои набори и съотборници. Той обаче може да е горд с кариерата си, защото показа, че едно момче може да сбъдне голямата си мечта. Стига само да поиска!

Автор: Бойко Димитров

ОЩЕ от "Окачените бутонки": Синът на бояджията, който отказа милиони, за да брани честта на любимия си клуб