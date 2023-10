Отвлякоха родителите на звезда на Ливърпул, дават голяма сума за информация

Майката на Луис Диас - Силенис Маруланда, също бе похитена, но полицията успя да я освободи. Сега продължават издирвателните действия за намирането и на бащата, като не е изключено той да е прекаран зад граница - във Венецуела.

The Colombian authorities have published this poster, to gather information in order to find and rescue the Luis Díaz's father ❤️😓 pic.twitter.com/YxaI0EaXtp

Самият Луис Диас се прибра в родината си, докато се разреши казусът. В неделя Ливърпул победи Нотингам Форест, а играчите на "червените" посветиха победата на съотборника си. Диого Жота, който отбеляза първия гол в мача, развя фланелката на Диас в знак на подкрепа.

Детството на Луис Диас преминава в колумбийското градче Баранкас, където израства в условия на беднотия, гангстери и картели (повече за живота на Диас четете в линка).

Poor guy! You can see he’s going through it but wants to let us know hes okay ❤️!



Can’t wait to see Luis Diaz back on the pitch! Stay strong Lucho 🙏🏼! pic.twitter.com/lKo6bExZ7r