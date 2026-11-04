Рафаел Надал влиза във футбола: Получава висок пост в Реал Мадрид

През лятото президентът на Реал Мадрид Флорентино Перес спечели за пореден път изборите за позицията, която заема от над 20 години. Той се изправи срещу само един кандидат и без проблем събра по-голямата част от гласовете. Името на легендарният тенисист Рафаел Надал беше замесено в предизборната кампания, но тогава испанецът отрече вероятността да влезе в управлението на клуба. Но сега той ще стане член на борда на директорите. Това беше съобщено от пресслужбата на клуба.

Рафаел Надал е част от Реал Мадрид

Рафаел Надал, който е 22-кратен шампион от турнирите по тенис от Големия шлем, прекрати състезателната си кариера през ноември 2024 г. Той е бивш номер едно в света. Испанецът има 92 титли от ATP на сингъл. Стана и и двукратен олимпийски шампион - на сингъл през 2008 г. и на двойки през 2016 г. Позицията на 40-годишния бивш тенисист ще бъде утвърдена на общо събрание на клуба.

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"Приех това предложение с голямо вълнение"

"Реал Мадрид и цялата общност са изключително горди, че фигура от такъв спортен и човешки ранг, еталон в испанския и световния спорт, ще се присъедини към нашия борд на директорите и чрез тази отговорност ще допринесе за настоящето и бъдещето на клуба", се казва в изявление на Реал Мадрид. Ето какво каза и самият Рафаел Надал по повода: "Искам да благодаря на президента Флорентино Перес и на Борда на директорите за предложението да се присъединя към Реал Мадрид. Приех това предложение с голямо вълнение, желание да уча и готовност да допринеса с всичко, което мога".

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