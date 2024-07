Пеп потвърди: Ясно е бъдещето на голяма звезда на Манчестър Сити

Мениджърът на Манчестър Сити Пеп Гуардиола разкри, че лидерът на отбора Кевин Де Бройне остава в клуба. Белгийският плеймейкър е обект на интерес от Саудитска Арабия, но той има договор с шампионите на Висшата лига до лятото на 2025.

"Кевин няма да ходи никъде. Доволен съм от този отбор и се стараем да го поддържаме година след година. Не знам какво ще се случи на трансферния пазар и ще говорим повече за напускащи, ако такива има. Мисля си обаче, че ще запазим между 85 и 95 процента от състава ни. Аз лично се чувствам спокоен", заяви Гуардиола, цитиран от агенция Ройтерс, и отрече слуховете за Де Бройне.

През миналата седмица "гражданите" се подсилиха с 20-годишното бразилско крило Савиньо, а Калвин Филипс се завърна след период под наем в Уест Хем. "Савиньо играе по крилото. Той е убийствено добър един на един. Млад е и ще освежи отбора ни, но не е заместник на никого. Не е здравословно да направиш шест или седем промени преди старта на нов сезон", добави Гуардиола.

