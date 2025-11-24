При уволнение на Арне Слот: Ливърпул има дълъг списък с кандидати за нов треньор

Ако преди няколко месеца бяхте казали на някой фен на Ливърпул, че бъдещето на Арне Слот ще бъде под въпрос, той вероятно щеше да ви се изсмее в лицето. Току-що спечелили Висшата лига в дебютния сезон на нидерландския специалист, мърсисайдци похарчиха много средства, за да подсилят отбора си с елитни играчи, сред които Александър Исак, Флориан Вирц и Юго Екитике. Но една седмица е дълго време във футбола, а ситуацията на "Анфийлд" се влоши бързо.

Застрашен ли е Арне Слот от уволнение?

Отборът от Мърсисайд загуби осем от последните си 11 мача във всички турнири, включително седем от последните осем във Висшата лига, като последният от поредицата лоши резултати беше разгромът с 3:0 от Нотингам Форест. Отборът е на 11-о място в класирането и на осем точки зад лидера Арсенал, като е изиграл един мач повече, и макар че според информациите Слот не е подложен на вътрешен натиск в клуба, това може да се промени, ако формата продължи да се влошава. Ако немислимото се случи и Слот бъде уволнен, ще има опашка от мениджъри, които чакат да поемат кормилото на "Анфийлд".

Дълъг списък с кандидати за поста на Слот

Самият "Мистър Ливърпул" - Стивън Джерард, е свободен агент и наскоро призна, че търси следващата си работа, а завръщането му на "Анфийлд" без съмнение би било приказка за всички замесени. Джерард спечели шампионата с Рейнджърс, преди да преживее неуспешни периоди с Астън Вила и Ал-Етифак в Саудитска Арабия, но връзката му с "червените" със сигурност би направила ролята невъзможна за отказ, ако му бъде предложена, и това може да е нещо, за което феновете настояват, докато търсят причина да повярват отново. Временен ангажимент до края на сезона би бил идеален за всички страни, и макар завръщане на бившия капитан в такъв момент да е малко вероятно, то не бива да се изключва напълно.

Други имена, спрягани за треньорския стол в Ливърпул, са тези на Сеск Фабрегас, Зинедин Зидан, Маурисио Почетино, Юлиан Нагелсман, Марко Силва и Унай Емери. Всички изброени обаче в момента или имат клуб, или са начело на национален отбор, а възможността да се откажат от сегашите си длъжности е малко вероятна.

Варианти на Острова

Ако Слот бъде уволнен, най-логичният избор за Ливърпул е безспорно Оливер Гласнер. Откакто пристигна в Кристъл Палас през 2024 г., австрийският мениджър вдъхна нов живот на отбора. Той е мозъкът зад две от най-невероятните постижения на Палас в последно време – спечелването на ФА Къп през 2025 г., а след това и победата над Ливърпул за "Комюнити Шийлд". Това, което го прави един от фаворитите за поста, обаче, е неговата наличност. Бъдещето на Гласнер в "Селхърст Парк" остава несигурно, като договорът му изтича в края на сезона, което означава, че той може да промени решението си, ако Ливърпул го потърси.

Ако Ливърпул иска да назначи настоящ мениджър от Висшата лига, тогава Андони Ираола със сигурност ще бъде в списъка с кандидати. Испанецът превърна Борнемут в страшен съперник за английските отбори, като тимът играе вълнуващ футбол и постига резултати срещу топ клубовете. В момента "черешите" летят в лигата, въпреки че през летния трансферен прозорец загубиха ключови играчи, сред които титулярните централни защитници Дийн Хаусен и Илия Забарний. В момента Ираола има минимален шанс да премине в Ливърпул, но дори и това да не се случи, изглежда, че е само въпрос на време, докато друг гигант не го отмъкне.

Човекът, който може да спаси Ливърпул

Ако от Ливърпул искат да назначат някого, който познава добре клуба, би било логично да се насочат към Юрген Клоп. Германецът прекара девет феноменални сезона на "Анфийлд", превръщайки "червените" в един от най-добрите отбори както в Англия, така и в Европа, като спечелиха шестата си Шампионска лига и първата си Висша лига за последните 20 години.

Това, което прави тази потенциална назначение още по-привлекателно, е, че 58-годишният мениджър наскоро отказа да изключи възможността да поеме отново бившия си клуб: "Казах, че никога няма да тренирам друг отбор в Англия, което означава, че ако се върна, то ще е в Ливърпул. Така че, да, теоретично е възможно." Шансовете да Клоп да се завърне начело на мърсисайдци скоро са минимални, но би било удивително да го видим отново на "Анфийлд" толкова скоро след напускането му.