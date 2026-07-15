Обяснено като за едноклетъчни: Руският интерес в позицията на Радев за Украйна

Руският интерес е много елементарен – тези, които са против него, са русофоби. Тези, които са за него, са русофили. Така журналистът Чавдар Стефанов коментира отказа на България да участва в "Коалицията на желаещите". Той каза, че няма никаква логика в изказването на премиера Румен Радев. "Първо казва, че България няма място в коалиция, която подкрепя Украйна. Това място било в НАТО и в Брюксел. Да, но НАТО и Брюксел подкрепят Украйна. Къде е логиката на премиера? Срещу кого говори Радев? Много голям отзив има днес в руските медии по тази тема", обясни той, с уточнение, че медиите на Путин се радвали как България най-после имала "национална" позиция.

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Капитан I ранг Васил Данов също каза, че позицията на страната ни "недостойна". "Приемането на тезата, че не трябва да помагаме на жертвата, защото така няма да спре войната, е несъстоятелно и от военна, и от политическа гледна точка. Радев беше последователен и честен и това, което прави сега, го обещава от 9 години", добави той.

По думите му опитът за неутралитет по времe на война е подкрепа на агресора. "Ясно е, че като не може да се спре войната по мирен път, трябва да помагаме, за да спре войната с изтощаването на силите на агресора", категоричен бе той.

Социологът Кънчо Стойчев изказа друго мнение. "Взрив се получи, но се получи взрив на подкрепа към тази позиция на Радев. България се завръща към една нормалност – политиците да се грижат за интересите на държавата си. Това извращение политиците да не обичат страната си, а да обичат на първо място себе си, приключи. Не е забранено, а се изисква, да защитаваме интересите си", каза той.

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Едно от позабравените "патриотични" лица от времето на управлението на Бойко Борисов в коалиция с "Патриотичния фронт" на Валери Симеонов - Александър Сиди, заяви от своя страна, че националният ни интерес е да не даваме нещо, което нямаме на една държава, която наистина е нападната. "Откъде да извадим пари, при положение че сме най-бедната държава в ЕС?", попита той.

Данов заяви, че нашият интерес е такъв, че от 40 години нямаме поръчки за нови ПВО системи, а системата ни е от съветски тип, произведена преди 90-та година (С-300). "Нашият интерес е да останем със своите съюзници. Само ние сме в коалицията на нежелаещите да помагат на Украйна", изтъкна той.