Как изглежда добрият работодател в очите на младите таланти?

Първата стъпка в кариерата отдавна не се измерва единствено със сигурна позиция и добро възнаграждение. За младите хора добрият работодател е този, който им дава възможност да учат, да изразяват идеите си и да видят как знанията им се превръщат в реални решения. Те търсят среда, в която се чувстват подкрепени, чути и мотивирани да развиват потенциала си.

Това показва и интересът към 23-тото издание на Лятната стажантска програма на Vivacom. Компанията получи близо 1800 кандидатури, от които избра 55 млади таланти. Най-предпочитани са технологичните направления „Програмиране“, „ИТ поддръжка (Service desk)“ и „Системно администриране“. Интересът към тях потвърждава желанието на кандидатите да се развиват в динамични области, да работят с нови технологии и да придобиват практически умения в реална бизнес среда.

По наблюденията на екипа на компанията, селектиращ участниците, младите хора очакват от работодателите много повече от първа работа. За тях е важно да могат да учат от опитни професионалисти, да работят по реални задачи и да виждат смисъл в това, което правят. Те искат идеите им да бъдат чути, приносът им да бъде разпознаван, а развитието им да не зависи единствено от натрупания опит. Гъвкавостта и добрият баланс между професионалния и личния живот също са сред водещите им приоритети.

Лятната стажантска програма на Vivacom е изградена именно върху тези очаквания. Участниците се включват в конкретни проекти, работят редом с утвърдени специалисти и се запознават отблизо с процесите и корпоративната култура на една от водещите технологични компании в България. Целта е не просто да получат първа работа, а да развият умения, увереност и по-ясна представа за професионалния път, който искат да следват.

„Добрият работодател за младите хора не е този, който им обещава предварително начертан път, а този, който им дава среда и увереност сами да го изградят. Във Vivacom разглеждаме стажа като възможно начало на дългосрочно професионално развитие. Затова даваме на младите таланти реални задачи, достъп до опита на едни от най-добрите експерти в сферата и свободата да споделят идеите си. Най-важното е още от първия ден те да усещат, че са част от компанията и че приносът им има значение“, коментира Малина Чавдарова, главен директор „Управление на човешкия капитал“ във Vivacom.

Тази година програмата е надградена с нови обучения и формати. Още в първия ден стажантите преминават през продуктов модул, обучение по бизнес етикет и запознаване с услугите и устройствата на Vivacom. За първи път участници от предишни издания на програмата, които днес са част от екипа на Vivacom, посрещнаха новите стажанти и споделиха за своя професионален път в компанията. Една от традиционните инициативи в програмата също се развива. Петъчните презентации ще преминат под знака на Creative Day – нова концепция, която поставя акцент върху креативността и представянето на идеи. Форматът насърчава участниците да представят своята гледна точка към живота в компанията чрез кратки видеа или презентации, посветени на стажантското преживяване, работата в екип и корпоративната култура. Утвърдената 360-градусова инициатива, която отличава програмата на Vivacom, тази година е надградена с по-детайлно сегментиране. Така стажантите ще получат още по-пълна представа за взаимодействието между различните звена и начина, по който те работят като един екип. Програмата включва още среща с главния изпълнителен директор Асен Великов и доброволческа инициатива, която ще обедини участниците около обща кауза с реален обществен принос.

В свят, в който младите хора избират не само професия, но и среда, ценности и възможности за развитие, добрият работодател се разпознава по действията си. Той дава шанс, създава пространство за идеи и превръща ученето в естествена част от ежедневната работа.