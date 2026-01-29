Арне Слот вбеси феновете на Ливърпул с коментар, който звучи неуважителен към Юрген Клоп

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот започна да отвръща остро на критиките към него с коментари, които са чувствителни за част от феновете на клуба. Още преди няколко дни нидерландският специалист направи по-чувствителен коментар, че Ливърпул е спечелил две титли във Висшата лига за последните 30 години, а една от тях е била под негово ръководство, като смята, че няма нужда да доказва, че може да бъде успешен на "Анфийлд". Сега той направи нов коментар, който този път прозвуча неуважително към бившия мениджър Юрген Клоп.

Арне Слот припомни, че преди 2 години Ливърпул е бил в Лига Европа

В сряда вечер Ливърпул разгроми Карабах с 6:0 като домакин в последния кръг на основната фаза на Шампионска лига - победа, която осигури на "червените" трето място в крайното класиране. Трябва да се признае, че Слот и неговите възпитаници правят добра кампания в Шампионска лига: съвсем различна от представянето им във вътрешните турнири и първенства. След мача с Карабах обаче Слот отново изненада мнозина с коментар, с който искаше да покаже, че в миналото Ливърпул е бил в по-лоша ситуация от настоящата.

"Щастливи сме да бъдем сред последните 16 отбора в Шампионска лига, особено когато преди две години ние бяхме в Лига Европа и загубихме от Аталанта", каза Арне Слот, връщайки спомените към сезон 2023/24, когато отборът на Юрген Клоп отпадна на 1/4-финалите от италианския клуб след общ резултат 1:3 от двата мача. А думите на нидерландеца определено не се понравиха на част от феновете на Ливърпул, които и без това са критични към неговата работа.

Arne Slot: "We are happy to be in the last 16 especially when only two years ago we were in the Europa League and lost to Atalanta." pic.twitter.com/h7b7QEcaTL — Hayters TV (@HaytersTV) January 28, 2026