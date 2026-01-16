Пореден гранд се нареди на опашката за капитана на Манчестър Юнайтед

Положението в един от най-големите клубове в света Манчестър Юнайтед става все по-лошо. Последно „червените дяволи“ отпаднаха от ФА Къп, след като загубиха от Брайтън с 1:2. Ситуацията може да се влоши още повече, тъй като на Острова се появи информация, че капитанът на отбора Бруно Фернандеш е уморен от липсата на трофеи и постоянни промени в клуба и обмисля изходящ трансфер.

Байерн Мюнхен готви оферта на стойност 100 милиона евро за Бруно Фернандеш

Още през лятото на 2025 г. се появиха слухове, че големи клубове искат да привлекат португалеца в състава си и са готови да дадат около 100 милиона евро за услугите му. Тогава самият Фернандеш отрече да има намерения да напуска клуба, но сега се задава нова вълна от оферти. Според германски медии друг гигант – Байерн Мюнхен подготвя оферта на стойност 100 милиона евро за плеймейкъра. Баварците виждат в негово лиже завършен халф и лидер, който да им помогне да затвърдят доминацията си в Бундеслигата и да станат по-конкурентни в Европа.

Още: Единственият български футболист, играл в Бундеслигата, Ла Лига и Висшата лига

На Бруно му е писнало от постоянните промени

Според „ВВС“ Бруно Фернандеш няма намерения да си тръгва през зимата, но и трансфер през лятото не е изключен. Мълвата на Острова гласи, че капитанът на Манчестър юнайтед е уморен от липсата на трофеи и му е писнало от постоянните промени, последната от които се изразява в уволнението на Рубен Аморим. Самият клуб може да не иска да се раздели със звездата си, но 100 милиона евро не е малка сума и може да принуди ръководството на „червените дяволи“ да продаде Фернандеш.

Още: Две звезди се завръщат за Юнайтед преди дербито на Манчестър