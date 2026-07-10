Спрялата заради Украйна рафинерия в Москва пак пламна след данни за ракетна тревога (ВИДЕО)

Изглежда, че на 10 юли украинските сили отново са атакували Московската рафинерия в квартал Капотня на руската столица. В областта бе обявена ракетна тревога, а в близост до нефтопреработвателния завод е избухнал пожар, става ясно от кадри на мониторинговия канал Exilenova+. Може да възникнат прекъсвания в мобилния интернет. Според руското Министерство на извънредните ситуации на жителите се препоръчва да останат у дома, да стоят далеч от прозорците или да потърсят укритие.

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Кметът на Москва Сергей Собянин засега не съобщава нищо за този случай. Последното му съобщение в Telegram е отпреди 8 ч. тази сутрин и гласи: "Системите за противовъздушна отбрана на Министерството на отбраната са унищожили четири безпилотни летателни апарата, които се насочваха към Москва. Службите за спешна помощ работят на мястото на катастрофата". През нощта са били свалени общо 14 дрона, летящи към руската столица, твърди Собянин.

Пореден пожар в Московската рафинерия

В края на юни Reuters съобщи, че е малко вероятно нефтопреработвателният завод в московския квартал Капотня да възобнови производството си през тази година, позовавайки се на свои запознати източници от индустрията. Заводът е претърпял сериозни щети в резултат на украинските атаки с дронове и няма да може да работи пак поне в следващите шест месеца - вероятно до края на 2026 г., гласеше информацията.

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Московският нефтопреработвателен завод беше атакуван от украински безпилотни летателни апарати два пъти в рамките на два дни миналия месец - на 16 и 18 юни. На 16 юни беше изведена от строя инсталацията AVT-6 (53% от капацитета, около 160 000 барела на ден), а на 18 юни – втората инсталация Euro+ (47 % от капацитета). Повредени бяха също резервоари, тръбопроводи и друго оборудване. След това производството бе преустановено.

Рафинерията има капацитет за преработка на 11,6 милиона тона нефт годишно. От този обем тя произвежда приблизително 3 милиона тона бензин и 3,2 милиона тона дизелово гориво.

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Заводът играе ключова роля в снабдяването на региона на руската столица - той произвежда приблизително 40% от цялото гориво в Москва, както и 70% от бензина и авиационното гориво в Московска област.

😏 Ladies and gentlemen, the pride of Russia’s air defenses — the country’s most heavily protected airspace! https://t.co/04hwUvA3pB pic.twitter.com/VSPdbwouDW — NEXTA (@nexta_tv) June 18, 2026

Пожар и в рафинерията в Нижнекамск

Според Exilenova+ е регистриран и пожар в района на нефтопреработвателния завод в Нижнекамск - в руската Република Татарстан. Подробностите се изясняват.

Местният губернатор Рустам Миниханов засега не е споделил нищо в канала си в Telegram по темата.

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