Историческа вечер за българския театър: "Вакханки" на Явор Гърдев излиза на древната сцена в Епидавър

Броени часове остават до премиерата на спектакъла на Народния театър "Вакханки", режисиран от Явор Гърдев. Историческата вечер за българския театър е с едно от най-значимите международни участия на сцената на Античния театър в Епидавър – най-добре запазеният древногръцки театър в света и емблематична сцена в световното театрално изкуство. Премиерните представления на 10 и 11 юли ще съберат публика от над 15 000 зрители и поставят впечатляващо начало на уникалната международна продукция.

Фотограф: Петко Мавродиев

"Вакханки" ще бъде представен за първи път пред публика в рамките на престижния Фестивал "Атина – Епидавър" (Athens – Epidaurus Festival). Създаден е съвместно от Народния театър "Иван Вазов", Фестивала "Атина – Епидавър", Vegas Culture и Държавния театър на Северна Гърция и е първата по рода си подобна копродукция. Спектакълът е на английски език. По реализацията му на място работи българо-гръцки екип от 100 артисти, музиканти, творчески и технически специалисти, обединени около мащабен съвременен прочит на една от най-мрачните трагедии на Еврипид.

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Повече за "Вакханки"

В постановката на Явор Гърдев "Вакханки" звучи като тревожно разпознаваем разказ за общество, което се опитва да държи извън границите си всичко чуждо, непонятно и неудобно. Тива вярва, че може да съхрани реда чрез забрани и контрол, но под привидното спокойствие постепенно се натрупват страх, потиснати желания и насилие.

В този свят се завръща Дионис – съблазнителен и опасен, едновременно бог, чужденец и отхвърлен син на града. Срещу него застава младият владетел Пентей, решен да защити установения ред и да прогони силата, която не може да разбере. Но колкото по-настойчиво се опитва да я подчини, толкова по-бързо започва да се разпада светът около него. "Ако Дионис не бъде приет в града, рано или късно ще го взриви отвътре", казва Явор Гърдев за водещата идея в спектакъла.

Фотограф: Петко Мавродиев

Дионис и Пентей не са представени единствено като непримирими противници, а и като огледални фигури. Единият носи стихията на екстаза, играта и разрушението, а другият – крайния стремеж към ред, власт и подчинение. Сблъсъкът им поставя въпроса какво се случва, когато едно общество се опита да изтласка всичко, което не разбира и не може да вмести в установените си правила.

Неразделна част от сценичния свят на "Вакханки" е световноизвестното британско трио The Tiger Lillies. Мартин Жак, Ейдриън Стаут и Буди Бутеноп се появяват като мрачни съвременни рапсоди, които разказват, наблюдават и коментират трагедията. Те изпълняват на живо единадесет авторски песни, създадени специално за спектакъла, а музиката ще бъде издадена и като самостоятелен албум на групата.

На сцената се срещат български и гръцки актьори, различни театрални традиции, езици и сценични енергии. Тази среща придава на постановката особена многогласност и я превръща в едновременно поетично и жестоко, мрачно и игрово преживяване, което не оставя зрителя на безопасно разстояние от случващото се.

Фотограф: Петко Мавродиев

В ролята на Дионис е Леонид Йовчев, а Самуел Финци се превъплъщава в прорицателя Тирезий. От българска страна участват още актьорите от трупата на Народния театър Иван Юруков, Мартин Димитров, Александра Свиленова, Кремена Славчева, Надя Керанова и Иван Николов.

Водещите роли от гръцка страна изпълняват Александрос Милонас като Кадъм, Лукия Михалопулу като Агава и Михаил Табакакис като Пентей. В хора на вакханките участват Александра Гайдаци, Ангелики Кинтони, Данаи Стаматопулу, Елени Тимиопулу, Ефтимия Даниилиду, Зои Ефтимиу, Ксения Граматику, Нефели Антиопулу и Поликсени Спиропулу.

Сценичната адаптация е на Йоанна Ремедиаки и Явор Гърдев, а музиката и текстовете на рапсодиите са създадени от Мартин Жак. Сценографията е на Никола Тороманов-Фичо, костюмите – на Мария Иления Дуладири, хореографията – на Уршула Тержан, а светлинният дизайн – на Стела Калцу. Драматурзи на постановката са Йоанна Ремедиаки и Павлина Дублекова, а вокалният аранжимент на хоровите партии е на Калин Николов. Дизайнът на грима е на Олга Фалейчук, а на прическите – на Томас Галазулас. Консултант на режисьора е Валъри Робинсън, а мениджър продукция и сценичен мениджър – Богдан Димитров. Цецка Ивайлова е асистент-сценограф, Никол Мечкарска – асистент-костюмограф, а Люба Тодорова – асистент-режисьор и оператор на субтитрите.

След двете премиерни вечери предстои мащабно турне с представления в 15 театъра в 10 града в Гърция. Българската премиера също предстои, съобщават от Народен театър "Иван Вазов".