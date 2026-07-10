Лудогорец иска африкански национал от Швеция, следи го от месеци

Лудогорец изпрати един от най-незадоволителните си сезони, като за пръв път от 14 години остана без шампионска титла. "Орлите" със сигурност ще искат да направят големи проблеми, за да не се повтори тази трофейна суша. В момента те много внимателно разглеждат опциите си, особено за защитата. Според шведското издание "Експресен", Лудогорец наблюдава централния бранитен Муса Джата. Той е играч на шведския Йостер.

Лудогорец трябва да привлече централен защитник

През миналия сезон Лудогорец беше най-стабилният отбор в защита заедно с Левски - двата отбора допуснаха по 25 гола в 36 мача за целия сезон. Но "орлите" се разделиха с един от най-важните си бранители в лицето на Диниш Алмейда. Те със сигурност ще трябва да вземат поне един централен защитник, ако искат да надградят представянето си, но в същото време са доста внимателни в селекцията, като чак в средата на юли се появи информация за първото ново попълнение на Лудогорец. Но то е в офанзивен план, а "орлите" трябва да се погрижат и за защитната си линия.

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Musa Jatta vers Ludogorets ? 👀🇧🇬



L'Östers IF aurait reçu une offre du club bulgare pour son défenseur gambien de 21 ans.



👉 Öster aurait déjà refusé une proposition venue d'un club lituanien.



🗞️ @SportExpressen pic.twitter.com/kYiHWJoLQ2 — Nordisk Suède 🇸🇪 (@Nordisk_Suede) July 9, 2026

Лудогорец следи Муса Джата от пролетта

Една от възможните причини Лудогорец да бави трансферите си е липсата на старши треньор. "Орлите" вече имат нов наставник и могат да започнат действие по плана му за игра. Според информациите, "орлите" следят Муса Джата още от пролетта. Защитникът привлича вниманието на доста клубове още от края на миналата година, като през зимата подписа с Йостер за 4 години. Това може да е една от пречките пред Лудогорец за трансфера, понеже шведите могат да поискат голяма трансферна сума с оглед на дългия контракт. Досега няма информация за конкретни преговори, но клуб от Литва е изпратил оферта, която не е била приета.

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