Поредно кроше за Салах – Слот го оставя извън групата на Ливърпул във втори пореден мач?

Бъдещето на Мохамед Салах в Ливърпул продължава да бъде една от водещите теми в Англия. Както е известно, преди дни звездата на мърсисайдци атакува остро мениджъра на тима Арне Слот и клуба, тъй като през този сезон нидерландецът доста често го оставя на пейката. Египтянинът обаче си навлече гнева на фенове и специалисти като дори се заговори, че той много скоро може да напусне „Анфийлд“.

Салах може да пропусне и двубоя с Брайтън

Заради изцепката си Салах не попадна в групата на Ливърпул за гостуването на Интер в Шампионска лига през седмицата. Медиите на Острова обаче са категорични, че офанзивният футболист ще понесе още едно тежко кроше. Причината е, че Арне Слот възнамерява да остави Салах извън групата и за предстоящия двубой с Брайтън във Висшата лига. Именно този мач трябваше да е последен за нападателя преди той да замине с националния отбор на Египет за Купата на африканските нации.

🚨 NEW: Mohamed Salah is unlikely to play against Brighton, according to Talksport. pic.twitter.com/h0iN9G0Rjy — DaveOCKOP (@DaveOCKOP) December 10, 2025

Египтянинът вече покани семейството и приятелите си на мача

Според информациите Мохамед Салах е поканил родителите и приятелите си на мача с Брайтън, тъй като това може да се окаже последния му двубой с екипа на Ливърпул. Евентуалното решение на Слот да не го включи в групата ще изостри допълнително техните взаимоотношения. В медиите вече се появиха слухове, че египтянинът е следен от пет клуба от Саудитска Арабия, които ще опитат да го привлекат по време на зимния трансферен прозорец.

