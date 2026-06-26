Приятната изненада на Мондиал 2026 отпадна безславно! Африканци си осигуриха място на 1/16-финалите

Отборът на Кот д'Ивоар изхвърли една от приятните изненада на Мондиала в САЩ, Мексико и Канада. "Слоновете" победиха с 2:0 селекцията на Кюрасао, като по този начин си гарантираха второто място в група Е и директно класиране в елиминационната фаза. Кюрасао пък отпада от турнира, след като записа само една точка при равенството с Еквадор. Отборът на Дик Адвокаат спечели феновете, след като в първия си мач изравни на Германия, преди да загуби с 1:7.

Кот д'Ивоар се класира за 1/16-финалите

Футболистите на Кюрасао се ориентираха по-добре и първи погледнаха към съперниковата врата. Таит Чонг опита удар от добра позиция, но котдивоарският страж Яхия Фофана успя да избие топката. Не след дълго по-атакуващия стил на тима, воден от Дик Адвокаат, беше наказан. В 7-а минута играчите в синьо подариха топката на Ян Диоманде. Той центрира ниско за Никола Пепе, който не се поколеба да стреля и откри резултата в полза на "слоновете". Моменти след това Амад Диало бе близо до това да удвои преднината на своя тим, но ударът му премина встрани от вратата. След четвърт час Юриен Гаари за малко да изненада стража на Кот д'Ивоар с далечен удар, но той внимаваше. Последваха още две пропуснати възможности пред Диало.

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Видимо атаката на "слоновете" преминаваше с лекота съперниковите бранители, но така и не стигна до нещо повече през първото полувреме. От другата страна на терена, Кюрасао успяваше да пробие през средата на терена, но решителният пас така и не се получаваше. Двата тима се оттеглиха на почивката при минимален аванс за Кот д'Ивоар. Въпреки че се нуждаеха от попадение, футболистите на Кюрасао стартираха второто полувреме много плахо. Това им действие съвсем скоро бе наказано. В 64-тата минута Ибрахим Сангаре намери Никола Пепе, който отправи прецизен изстрел в далечния ъгъл на вратата и удвои преднината на своя тим.

Десетина минути по-късно Чонг проби добре и стреля, но ударът му попадна в обсега на Фофана. Отборът на Дик Адвокаат така и не стигна до друго опасно положение, докато "слоновете" просто доиграха срещата. В самия край съдията подмина претенции на Кот д'Ивоар за наказателен удар. Така африканската страна се поздрави с успеха и място в елиминациите.

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