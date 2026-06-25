Кабинетът "Радев":

Първият сблъсък от елиминациите на Мондиал 2026 е ясен - ето кои държави ще се срещнат на 1/16-финал

25 юни 2026, 21:57 часа 892 прочитания 0 коментара

Ясен е първият сблъсък от елиминациите на Световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико. След като някои отбори вече изиграха третите си срещи от груповата фаза, се оформи един от 1/16-финалните двубои. Той ще противопостави селекциите на Република Южна Африка и Канада. Двата тима ще се срещнат на 28 юни, неделя, от 22:00 часа българско време на стадион "Лос Анджелис Стейдиъм". Това ще бъде първият мач на "кленовите листа" извън границите на страната, която е сред домакините на Мондиала.

Канада излиза срещу Южна Африка

Канадците загубиха с 1:2 от Швейцария в последния си мач от груповата фаза в сряда и трябваше да се задоволят с второто място в група В. На Канада ѝ беше достатъчно равенство срещу "кръстоносците", за да завърши на първо място в група Б, но отборът плати скъпо за две грешки в отбраната в началото на второто полувреме, които позволиха на Рубен Варгас и Йохан Манзамби да отбележат малко след почивката. Влезлият като резерва Промис Дейвид намали разликата наполовина с първото си докосване на топката в 76-ата минута, но Канада не успя да отбележи изравнителния гол, от който се нуждаеше, за да оглави групата.

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Южна Африка - Южна Корея

Ако момчетата на Джеси Марш бяха успели да отбележат още веднъж в последните минути и да извоюват драматично равенство, те щяха да останат у дома във Ванкувър за мача си от 1/16-финалите. Вместо това, тяхното участие в турнира сега ще ги отведе в Съединените щати за първи път през това лято. Широко се очакваше, че в резултат на това ще се изправят срещу Южна Корея в 1/16-финалите, но Южна Африка постигна изненадваща победа с 1:0 над корейците късно в сряда вечерта и завърши на второ място в група А.

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Швейцария се възползва напълно от това и сега ще се изправи срещу отбора, класирал се на трето място в своята група, в 1/16-финалите. Това е четвъртото поредно участие на световното първенство, в което "кръстоносците", заемащи 17-о място в ранглистата на ФИФА, се класират за фазата на елиминациите. В друга среща от група В Босна и Херцеговина ще продължи напред като един от най-добрите отбори, класирали се на трето място, след като победи Катар с 3:1 в паралелния мач в сряда. Босненците трябваше да изчакат приключването на всички мачове, преди да си осигурят мястото в следващия кръг.

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Световно първенство по футбол 2026 Канада отбор Южна Африка отбор
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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