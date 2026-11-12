Бившият спонсор на Левски става собственик на един от грандовете в българския футбол

Ботев (Пловдив) изглежда е намерил решение на един от най-сериозните си проблеми през последните месеци. Бизнесменът Мило Борисов, който доскоро беше основен спонсор на Левски и член на Надзорния съвет на "сините", ще поеме финансовата издръжка на "канарчетата". Според информация на пловдивското издание TrafficNews преговорите са приключили успешно, а сделката за придобиването на клуба вече е финализирана. Очаква се официалното ѝ обявяване.

Мило Борисов поема Ботев след няколко седмици преговори

Интересът на собственика на Palms Bet към пловдивския клуб стана публично известен още през октомври. Тогава представители на неговия екип посетиха клубната база в Коматево и стадион "Христо Ботев", за да се запознаят с финансовото и административното състояние на дружеството.

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Сред основните въпроси около преговорите бяха натрупаните задължения и отношенията с настоящия генерален спонсор. По последна информация всички детайли вече са уточнени и Борисов ще осигурява средствата за функционирането на клуба. Обсъжда се годишен бюджет от приблизително 4,5 милиона евро, но сумата все още не е официално потвърдена.

Какво предстои за Ботев (Пловдив)?

Промяната идва след тежък период за "жълто-черните", които загубиха основния си финансов благодетел Илиян Филипов. Бизнесменът беше убит в края на септември, а впоследствие наследниците му обявиха, че нямат възможност да продължат издръжката на отбора.

В края на октомври адвокат Кристиан Райчев беше назначен за изпълнителен директор. Въпреки несигурността клубът успя да изплати навреме възнагражденията на футболистите за същия месец. Очакват се и промени в спортното ръководство. Сред обсъжданите имена за нов спортен директор е бившият капитан Ивелин Попов, но назначението му все още не е потвърдено.

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