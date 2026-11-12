Интернет кабелите в океана ще помогнат за спасяването на изчезващите китове

Изследователи са използвали интернет кабели за първи път в историята, за да проследят най-редките китове в океана - смята се, че това ще помогне за предпазването на гигантите от изчезване.

Откритието на учените

Хиляди километри дълбоководни оптични кабели са разложени на дъното на океаните. Тази масивна инфраструктура е основата за значителна част от международните системи за предаване на данни и телекомуникации. Но сега, за първи път в историята, морски биолози откриха, че тези кабели могат да действат и като много ефективни микрофони, позволяваща им да наблюдават популациите на китове, които са на ръба на изчезване, пише Popular Science.

Според автора на изследването, Леа Буфо, експерт по биоакустика в университета Корнел, това откритие е наистина невероятно, защото тази технология осигурява достъп до данни в реално време от разстояние от десетки километри. И в този момент учените могат да бъдат на брега.

През 2022 г. екипът на Буфо е първият, който демонстрира способността да наблюдава сини китове (Balaenoptera musculus) и финвали (Balaenoptera physalus) с помощта на оптични кабели. И двата вида са най-големите китоподобни; те също така произвеждат силни, нискочестотни звуци - под 100 херца. За да запишат тези звуци, учените са използвали метод, известен като разпределено акустично наблюдение.

Същността на новия метод е предаването на лазерни импулси през дълбоководни кабели: специално оборудване регистрира и най-малките промени в пътя на сигнала, причинени от влиянието на звуковите вълни от околната среда. Чрез определяне на местоположението на сините китове и финвалите по техните „сигнали“, учените успяха да картографират движенията на морските гиганти, както и да оценят тяхното разпространение.

След първите успешни експерименти, Буфо и екипът му решили да проверят дали новият метод може да се приложи и към други видове баленови китове. Трябва да се отбележи, че шансовете са малки, тъй като видове като гренландския кит (Balaena mysticetus) или северния десен кит (Eubalaena glacialis) излъчват звуци с много по-високи честоти - около 150 до 300 херца. Друг проблем е, че те излъчват по-малко интензивни звуци, които пътуват на по-къси разстояния.

В резултат на това Буфо и екипът му успяват да направят пробив в своята област: екипът става първият в историята, който записва звуковите сигнали на гренландски китове, използвайки оптични кабели.

Въпреки че новият подход все още не е достатъчно чувствителен, за да замени напълно специализираните системи за наблюдение на океана, базирани на подводни микрофонни решетки, учените го смятат за ценен допълнителен инструмент.

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