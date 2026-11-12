Шефът на Рейсинг Булс остави Никола Цолов извън Формула 1 и отсече: "Това е най-добрият състав от пилоти за нас"

От Рейсинг Булс официално потвърдиха, че за сезон 2027 във Формула 1 ще бъдат с непроменен състав - Лиам Лоусън и Арвид Линдблад, като и двамата пилоти удължиха договорите си с отбора. Бъдещето на Лоусън предмет на спекулации през последните месеци, като Никола Цолов се очерта като потенциален заместник, а шефът на отбора Алан Пърмейн многократно настояваше, че все още не е взето окончателно решение. В изявление седмица след дебюта на Цолов в първата свободна тренировка в Гран При на Мексико, той обясни, че отборът "се опитва да приложи малко наука, за да вземе правилното решение".

Шефът на Рейсинг Булс с интересно изказване след назначението на Лоусън и Лидблад

Това доведе до новия договор на новозеландеца, който идва и след неговия впечатляващ уикенд на Гран при на Бразилия, където стартира трети и завърши седми, с което достигна 89 точки в класирането. По този начин той затвърди позицията на Рейсинг Булс на пето място в шампионата при конструкторите. Ако успеят да запазят тази позиция, това ще бъде най-добрият им резултат в историята, от самото им създаване като Минарди. Освен това съотборникът на Лоусън - Линдблад, допринесе с решаващите 38 точки за постигането на тази цел и впечатли с постоянството си като дебютант, което му донесе втори сезон в елита.

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Шефът на отбора Пърмейн заяви: "Радваме се, че ще продължим с Лиам и Арвид през 2027 година. И двамата демонстрираха способностите и потенциала си през целия сезон, а ние видяхме напредъка, който постигнаха както индивидуално, така и като двойка. Нямам никакво съмнение, че това е най-добрият състав от пилоти за нас, който съчетава опит и амбиция. Заедно разполагаме със солидна основа, върху която да надградим постигнатия през тази година напредък, да продължим да се развиваме и да направим следващата стъпка към постигането на нашите амбиции през 2027 година."

Това обявление оставя две неясни точки на стартовата решетка за 2027 година, като Хаас все още не е оповестил новини за договор с Оли Беърман, въпреки че и двете страни са изразили желание да продължат да работят заедно. От страна на Кадилак с Валтери Ботас беше сключен многогодишен договор, но удължаването на договора на съотборника му Серхио Перес, както и осигуреният суперлиценз за тестовия пилот Колтън Херта, повдигнаха някои въпросителни около бъдещето му.

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