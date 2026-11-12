След уволнението на Карик: Голям трус идва в Ман Юнайтед, капитанът напуска кораба

Ръководството на Манчестър Юнайтед най-накрая реши да уволни Майкъл Карик, след като вече бившият мениджър на "червените дяволи" докара отбора до най-лошия му старт на сезон от 40 години насам. Все още няма официална информация за това кой ще бъде новият треньор на Ман Юнайтед, но за фаворит се счита бившия мениджър на Тотнъм и Челси Маурисио Почетино. А на фона на уволнението на Карик, на "Олд Трафорд" се задава голяма чистка.

Защитата ще претърпи големи промени

Авторитетното издание "Sun" извади списък с футболистите на Манчестър Юнайтед, чието бъдеще на "Олд Трафорд" се счита за несигурно. Във въпросния списък фигурират имената на 10 играчи, като за повечето от тях се очаква да напуснат "червените дяволи" от доста време. Най-голямо разчистване ще има в защитата, като Люк Шоу, Хари Магуайър и Диого Дало се считат за сигурни изходящи трансфери. Лисандро Мартинес и Матайс де Лихт също може да напуснат клуба.

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Бруно Фернандеш напуска Ман Юнайтед

По-напред по терена, халфовете Мануел Угарте и Мейсън Маунт, както и нападателите Джошуа Зиркзее и Маркъс Рашфорд, също са с единия крак извън отбора. Най-голямото и със сигурност най-изненадващо име в списъка е това на капитана Бруно Фернандеш. Португалецът без никакво съмнение е най-добрият играч на Манчестър Юнайтед и показва най-високо ниво откакто е пристигнал на "Олд Трафорд". Но някои от последните му изказвания и фактът, че договорът му с клуба изтича през лятото на 2027 г. и все още няма разговори за неговото подновяване, ясно сочат към това, че атакуващият халф ще напусне Ман Юнайтед.

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