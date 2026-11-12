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Официално: Бивш треньор на ЦСКА 1948 пое емблематичен български отбор

12 ноември 2026, 14:29 часа 837 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Официално: Бивш треньор на ЦСКА 1948 пое емблематичен български отбор

Бившият наставник на ЦСКА 1948 Александър Александров е новият старши треньор на играещия във Втора лига Марек Дупница, съобщиха от клуба на официалната си страница в социалните мрежи. 40-годишният специалист ще води отбора от Дупница на 14 ноември от 16-ия кръг на Втора лига срещу Черноморец Бургас. Александров заменя на поста Анжело Кючуков. Легендата на дупничани беше освободен, но ще продължи работата си в школата на клуба.

Александър Александров завърши втори с ЦСКА 1948

Александър Александров бе начело на елитния ЦСКА 1948 и класира "червените" на второ място в Първа лига, с което им гарантира и европейско участие. След това успя да елиминира Спартак Търнава във втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите, а в последствие отпадна от гръцкия гранд Панатинайкос след продължения. В продължение на няколко години Александър Александров работи в ЦСКА 1948, като последователно е водил третия, втория и представителния отбор на клуба. Веднага след като напусна ЦСКА 1948 името му беше свързвано с треньорския пост на Монтана, но така и не премина в клуба от Северозападна България.

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Александър Александров

Александров е новият треньор на Марек Дупница

В кариерата си на футболист Александър Александров е играл за тимове като Левски, Славия, Берое, Етър, а най-дългият му престой е в Черно море. "Добре дошъл в Марек, Алвеш! Успех!", приветстваха го от славния стадион "Бончук". В момента дупничани са на 13-о място във временното класиране на Втора лига с 18 точки, само на 2 зад Рилски спортист. В първенството пет отбора - между 14-о и 20-о място, изпадат директно при аматьорите, а този на 13-ата позиция играе бараж за запазване на професионалния статут след края на сезона.

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Александър Александров Марек Втора лига
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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