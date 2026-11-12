Национали със заплата от 14 евро: Избягалите от родината си състезатели още чакат наказанието си

Огромно напрежение в египетската борба! В края на август месец един от борците в националния отбор Зиад Хагаг избяга по време на участието си на Световното първенство за младежи в Словакия. Примерът му бе последван от Михамед Ел-Шами, който се измъкна по време на междинно кацане в Рим, докато делегацията на "фараоните" се връщаше в Кайро от Средиземноморските игри. И двата случая подтикнаха депутата Маха Абдел Насер да внесе парламентарен въпрос, в който изисква от правителството да обясни истинските причини за повтарящите се изчезвания на спортисти и какво планира да направи по този въпрос.

Историята на двамата избягали египетски борци

Впоследствие Хагаг излезе с официална позиция в социалните си мрежи, в която разкри, че получава месечна заплата от едва 700 египетски лири - 14 евро. Публикацията беше и призив за прошка. Той написа: "Баща ми е преживял толкова много заради мен. Коствал съм му много, а освен мен той има още седем деца. Нямах друг избор, освен да се върна в Египет с медал. Дано Бог да го позволи. Исках да ви успокоя - дано Бог да позволи, ще се върна в Египет като шампион."

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Той разказа как е пътувал сам до Словакия от летището в Кайро, без никой от делегацията да го придружава: "Не мислех трезво. Обадих им се, отидох на първенството и се състезавах. Бях с контузия на дясното ребро, но настоях да играя, за да сбъдна мечтата си и да донеса медал за Египет. Извинявам се на треньорите си. Нищо от това не е по ваша вина. Поемам отговорността за това решение. След целия този натиск нямаше как да се върна."

Съобщението на Ел-Шами, публикувано в социалните мрежи на 29 август, беше в същия дух. Той се извини на баща си и семейството си за всичко, което се е случило: "Никога не съм искал да стигна дотук. Усещах, че баща ми е изтощен, че животът е станал твърде тежък за него. Аз съм най-големият от братята и сестрите си, така че някой трябваше да се пожертва и да поеме отговорността. Осъзнах, че съм пораснал и вече не мога да моля баща си за нищо. Подкрепата, която получавам, не ми позволява да живея достойно, а аз трябва да си осигуря бъдещето. Това в момента не е възможно, затова това трябваше да се случи."

На 27 август Министерството на младежта и спорта предаде случаите както на Ел-Шами, така и на Хагаг на прокуратурата за евентуални правни действия. Отделно от това Египетският олимпийски комитет отстрани Ибрахим Ел-Атар, ръководител на делегацията по борба, и го предаде на своята етична комисия, след като предварителните разследвания установиха небрежност и липса на адекватен надзор над член на делегацията. Все още се очаква решение по казусите на двамата избягали борци.

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