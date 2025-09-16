Реал Мадрид губи една от перлите си през зимния трансферен прозорец

Несъмнено Ендрик е един от големите таланти в състава на Реал Мадрид. Престоят му в испанската столица обаче не преминава по начина, по който би му се искало. Младият бразилец, дошъл от Палмейрас, има забележителни моменти от пристигането си миналото лято. Въпреки това, поради липсата на игрово време, той често е свързван с напускане на "Бернабеу". Според информация на "Defensa Central", Валенсия и Селта де Виго се интересуват да го вземат под наем.

Ендрик може да напусне "Бернабеу" през зимата

Докато интересът от страна на Валенсия не е изненада, то този на Селта де Виго е. Отборът е готов да направи всички необходими стъпки, за да може бразилецът да се присъедини към тях през януарския трансферен прозорец. Това е възможност, която Ендрик може да обмисли, тъй като сезонът е свързан със Световното първенство, а той няма гарантирано място в бразилската селекция.

Нуждаещ се от постоянни минути, Ендрик ще получи точно това както в Селта де Виго, така и във Валенсия. Дори и така, напускането му зависи от решението, взето от самия играч и, разбира се, от Реал Мадрид. Засега бразилецът е съсредоточен върху пълното възстановяване от контузията, която му попречи да дебютира под ръководството на Шаби Алонсо от началото на сезона.

Само на 19 години Ендрик се е доказал като изключително талантлив футболист с голям потенциал за бъдещето. Освен с инстинкта си за гол, той се отличава с мощен удар, скорост и способност за дриблиране. За 847-те минути, които е изиграл през миналия сезон, бразилецът е вкарал 7 гола и е дал 1 асистенция.

