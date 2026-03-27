Реал Мадрид застава на пътя на Барселона за млад талант, минал през академията и на двата клуба

В Барселона се готвят да подсилят атаката си по време на предстоящия летен трансферен прозорец, имайки предвид, че бъдещето на Роберт Левандовски и Феран Торес на "Камп Ноу" е под въпрос. Каталунците, които през последните години имат известни финансови затруднения, по-скоро търсят някой млад талант, който да привлекат на символична цена. По тази причина спортният отдел, начело с Деко, е насочил вниманието си към Виктор Муньос, който прави фурор с отбора на Осасуна.

Барселона следи изкъсо развитието на Виктор Муньос

22-годишният Муньос, който може да играе на върха на атаката и по фланга, наскоро спечели признание на национално ниво, след като попадна в селекцията на Луис де ла Фуенте. За Осасуна пък има 6 попадения и 2 асистенции през настоящата кампания, но по-скоро самото му присъствие на терена привлече интереса на Барселона. Въпреки това "Мундо Депортиво" пише, че въпреки нарастващото възхищение в клуба, евентуален трансфер ще бъде изключително сложен.

Реал Мадрид също следи Муньос

Едно от най-големите препятствия за осъществяването на подобна сделка се крие в структурата на собствеността върху играча. Причината е, че клубът, в чията школа Муньос израсна, все още притежава 50% от правата му, което им дава значителен контрол над бъдещето му. Става въпрос за Реал Мадрид. Само това усложнява евентуалните преговори, особено предвид съперничеството между двата испански гранда. Освен това Осасуна е в силна преговорна позиция, тъй като не възнамерява да продаде играча, освен ако не бъде изпълнена клаузата за откупуване в размер на 40 милиона евро. Ситуацията става още по-сложна, ако се вземе предвид съществуващата клауза за обратно изкупуване на Реал Мадрид.

Наскоро спортният директор на Осасуна Браулио Васкес потвърди, че "кралете" запазват опцията да привлекат отново Муньос в рамките на тригодишен период, като сумата за трансфера се увеличава прогресивно от 8 милиона евро до 10 милиона евро. Въпреки интереса от страна на няколко европейски клуба, особено от Висшата лига, Муньос изглежда не бърза да напусне. Футболистът е дал да се разбере, че е отворен към идеята да продължи развитието си в Осасуна, където се радва на редовно игрово време и прогрес, отбелязвайки шест гола и пет асистенции. Интересното е, че историята му затваря кръга. Роден в Барселона, Муньос прекара три години в младежката академия на Барселона, преди да премине в системата на Реал Мадрид през 2021 г.

