Решено е: Стана ясно името на новия треньор на Реал Мадрид!

Реал Мадрид ще има нов треньор от следващия сезон. Както е известно, настоящият наставник на „кралете“ Карло Анчелоти ще напусне поста си през лятото. Италианският специалист има договор с клуба за още една година, но контрактът ще бъде прекратен по-рано заради слабото представянето на „белия балет“ през този сезон. Поради тази причина в последните седмици шефовете на Реал усилено му търсиха заместник.

Днес пък стана ясно кой ще застане на кормилото на Реал. Става въпрос за треньора на Байер Леверкузен и бивш полузащитник на мадридчани Шаби Алонсо. Младият специалист, който изведе „аспирините“ до историческа първа титла на Бундеслигата през миналия сезон, обяви наскоро, че след края на този сезон той ще напусне германския тим. Именно Алонсо бе един от основните фаворити за нов треньор на Реал.

🚨🤍 Xabi Alonso to Real Madrid, here we go! Story confirmed and deal sealed for Xabi as new manager until 2028.



Staff sorted, contract in place and three year deal for Alonso with Real planning for him to start at FIFA Club World Cup.



Ancelotti farewell soon, then Xabi era. 🎞️ pic.twitter.com/s6jY4DzZmx