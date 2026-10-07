Роналдиньо и Неймар в един глас: Меси ни накара да се наслаждаваме на футбола

Две от най-големите имена в историята на бразилския футбол отправиха трогателни послания към Лионел Меси след последния му мач с националния отбор на Аржентина. Става въпрос за Роналдиньо и Неймар, които в един момент от кариерите си са играли с "гения от Росарио" в Барселона. Както е известно, победата с 3:0 над Бенин бе последният мач на Меси с националната фланелка. Така той се оттегли от международната сцена като най-резултатния футболист в историята на "гаучосите" и с най-много мачове.

Роналдиньо и Неймар със специален жест към Меси

Връзката между Меси и Роналдиньо датира от годините на пробива на Лионел в Барселона, когато бразилецът вече беше утвърдена звезда и се превърна в една от фигурите, които помогнаха на младия аржентинец да се интегрира в първия отбор. Легендата си спомня с носталгия онези ранни години, подчертавайки колко много Меси е дал на футбола и припомняйки си привилегията да бъде свидетел на неговото развитие от самото начало.

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"Каква наслада и каква радост беше да бъда част от твоята история от първия ден, братко. Ти ни накара да се усмихваме и да се наслаждаваме толкова много на футбола. Името ти е вписано в историята на твоята страна и на целия свят. Само ние си знаем каква радост изпитахме, сбъдвайки детската си мечта - да представяме целия си народ и да станем световни шампиони!!! Ти даде всичко за своя национален отбор и за родината си... Разбирам те прекрасно и знам, че всичко, свързано със семейството, ни кара да преосмисляме нещата... Наслаждавай се на живота, братко. Пожелавам ти всичко най-добро, днес и завинаги", написа Роналдиньо.

Ето какво написа и Неймар:

Неймар също се включи със специално послание за бившия си съотборник. Той също благодари на Меси от името на целия свят и подчерта, че го е накарал да се наслаждава на футбола: "Всички ние, които обичаме футбола, имахме щастието да ти се наслаждаваме през всичките тези години. Днес е последният ти мач с екипа на националния ти отбор, на твоята страна, и се надявам да се насладиш на всяка секунда и всички почести тази вечер да те направят щастлив. Не само Аржентина ти благодари. Целият свят ти благодари за всичко, което направи за футбола. Благодаря ти, че ме накара да обичам футбола още повече. Беше чест да играя срещу теб и още по-голяма чест да пишем история заедно. БЛАГОДАРЯ ТИ, Лео Меси!"

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🚨🚨 Neymar via IG: "Those who love football have enjoyed watching you all these years… Today is your last match while wearing your country's national team jersey, and I hope you enjoy every second of it, and that all the tributes you receive today make you happy. It's not just Argentina that thanks you, but the entire world thanks you for everything you've given to football. Thank you for making me love football even more; it has been an honor for me to play against you, and even greater than that, to make history alongside you. Thank you, Leo Messi." 🐐 — MessiXtra (@MessiXtraHQ) October 6, 2026