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Салах: Тъжно и разочароващо е да виждаш такива решения в толкова важен мач от Световното първенство!

08 юли 2026, 11:40 часа 318 прочитания 0 коментара

Капитанът на египетския национален отбор Мохамед Салах заяви, че е недоволен от съдийството след загубата с 2:3 от Аржентина на осминафиналите на Световното първенство по футбол. Както е известно, „фараоните“ водиха в резултата с 2:0 до 79-ата минута, но допуснаха обрат и изхвърчаха от Мондиала. Африканците обаче имат сериозни претенции към съдията на срещата, най-вече за нарушение срещу Салах точно преди третия гол на „гаучосите“.

„Ако говоря много за съдийството, ще си навлека проблеми“

„Не искам да говоря твърде много за съдийството, защото ако го направя, ще си навлека големи проблеми. Тъжно и разочароващо е да виждаш всички тези решения срещу теб в мач, особено след като говорим за решителен мач от Световното първенство“, цитира думите на Салах Goals Side.

Аржентина ще се изправи срещу Швейцария на четвъртфиналите на Световното първенство. Мачът ще се проведе в неделя, 12 юли.

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Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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