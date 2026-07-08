Салах: Тъжно и разочароващо е да виждаш такива решения в толкова важен мач от Световното първенство!

Капитанът на египетския национален отбор Мохамед Салах заяви, че е недоволен от съдийството след загубата с 2:3 от Аржентина на осминафиналите на Световното първенство по футбол. Както е известно, „фараоните“ водиха в резултата с 2:0 до 79-ата минута, но допуснаха обрат и изхвърчаха от Мондиала. Африканците обаче имат сериозни претенции към съдията на срещата, най-вече за нарушение срещу Салах точно преди третия гол на „гаучосите“.

„Ако говоря много за съдийството, ще си навлека проблеми“

🔴 Mohamed Salah 🇪🇬 : « 𝗝𝗘 𝗣𝗥𝗘́𝗙𝗘̀𝗥𝗘 𝗡𝗘 𝗣𝗔𝗦 𝗖𝗢𝗠𝗠𝗘𝗡𝗧𝗘𝗥, 𝗠𝗔𝗜𝗦 𝗧𝗢𝗨𝗧 𝗟𝗘 𝗠𝗢𝗡𝗗𝗘 𝗔 𝗩𝗨. » 🤐 pic.twitter.com/ZHLqyrnL6m — Vibes Foot (@VibesFoot) July 7, 2026

„Не искам да говоря твърде много за съдийството, защото ако го направя, ще си навлека големи проблеми. Тъжно и разочароващо е да виждаш всички тези решения срещу теб в мач, особено след като говорим за решителен мач от Световното първенство“, цитира думите на Салах Goals Side.

Аржентина ще се изправи срещу Швейцария на четвъртфиналите на Световното първенство. Мачът ще се проведе в неделя, 12 юли.

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