Как ICT решенията помагат на малкия и средния бизнес да расте

„Умно“ устройство отчита автоматично разходите за ток и вода в реално време. Платформа обучава служителите по киберсигурност чрез видеа и симулации на фишинг атаки. Друго решение обединява на едно място финансови, складови и оперативни процеси, така че бизнесът да намали ръчната работа и да получи по-добър поглед върху данните си.

Ако доскоро подобни ICT решения изглеждаха запазени основно за големите организации, днес те все по-често навлизат в ежедневието и на малките и средните компании. Причината е, че бизнесът работи в среда, в която нуждите му стават по-комплексни, рисковете нарастват, а натискът за ефективност е все по-голям.

Според Николай Николов, директор „Бизнес продажби и маркетинг“ в Yettel България, това до голяма степен се дължи на дигитализацията, която осезаемо променя начина, по който компаниите работят. Днес почти всяка организация разчита на онлайн системи, данни, облачни услуги, свързани устройства и автоматизирани процеси. Това създава нови възможности, но и нови рискове и предизвикателства.

Николай Николов, директор „Бизнес продажби и маркетинг“, Yettel България

Къде е мястото на телекома в тази нова реалност? „Нашата роля естествено също се промени. Вече не мислим за себе си само през призмата на това да осигурим връзка, а и през въпроса как тази връзка може да носи реална стойност за бизнеса“, посочва Николов.

По думите му, ако преди компаниите са се интересували най-вече от това колко бърза ще бъде връзката и какви абонаментни планове ще получат, днес това се приема като задължително условие, а не като фактор, който прави един бизнес конкурентен.

„Телекомите изградиха дигиталната инфраструктура на икономиката. Логично е върху тази основа да започнем да предлагаме повече възможности – киберсигурност, облачни услуги, автоматизация, IoT, управление на данни и дигитализация на процеси“, подчертава той.

Това е и посоката, в която Yettel развива бизнес портфолиото си – да разширява присъствието си в ICT сегмента и да излиза отвъд рамките на традиционния телеком модел. Компанията вече предлага близо 30 ICT решения, насочени към конкретни нужди на организациите – от защита на мрежата и обучение по киберсигурност до автоматизирано счетоводство, управление на документация и смарт мониторинг на ресурси.

Дигитализацията: по-малко ръчна работа, повече контрол

Една от областите, в които ICT решенията могат да помогнат, е дигитализацията на ежедневните бизнес процеси.

„Малките и средните компании искат да се дигитализират, да работят по-ефективно и да управляват процесите си по-добре, но често разполагат с ограничени ресурси – хора, време и бюджети“, посочва Николов. Затова бизнесът търси практични решения, които се внедряват бързо, управляват се лесно и дават видим ефект в кратък срок.

Една от посоките, в които телекомът насочва усилията си, е именно разработването на „умни“ решения с AI интеграция. Те помагат на бизнеса да повиши ефективността си чрез автоматизация на ключови процеси, намаляване на ръчната работа и ограничаване на риска от грешки.

Като пример Николов дава решенията, които Yettel разработва съвместно с финтех компанията Nula.bg. Сред тях е Smart Accounts – първата облачна услуга за управление на счетоводството, с която обработката на една фактура отнема средно около 5 секунди. На практика платформата може да дигитализира над 95% от документооборота на една компания, което е сериозно облекчение за всеки бизнес.

Голямата тема: киберсигурността

Николов е категоричен – киберсигурността е една от най-важните теми за бизнеса днес.

„В началото рискът често се подценяваше, особено при малкия и средния бизнес, според който подобни атаки са насочени основно към големи организации“, казва той. Практиката обаче показва друго – все по-чести са примерите, при които малки компании губят значителни суми или временно спират работа, след като атака блокира системите им.

Затова и Yettel активно разработва решения в тази посока. Наскоро компанията представи услугата „Дигитален помощник“, която осигурява 24/7 техническа поддръжка на български език и може да бъде надградена с допълнителни функционалности в областта на киберсигурността.

Решението допълва останалите услуги от портфолиото на компанията в сферата на киберзащитата. Сред тях са Next Generation Firewall за сканиране на входящия и изходящия трафик, SD-WAN за защита и управление на мрежовата инфраструктура, както и специална платформа за обучение по киберсигурност, която позволява на компаниите да подготвят екипите си по темата лесно и ефективно.

Митът за скъпите и недостъпни ICT решения

Една от бариерите пред внедряването на ICT услуги остава усещането, че те са твърде скъпи, сложни и достъпни само за големите компании. Според Николов това е погрешна представа.

„В Yettel, например, предлагаме гъвкави условия при внедряването на решения за киберзащита, които не изискват първоначална инвестиция, а се заплащат като част от месечните такси“, казва той. По думите му цената на ICT услугите на компанията е съпоставима, а в някои случаи дори по-ниска от тази на мобилните услуги, които телекомът предлага.

Николов обобщава, че ICT решенията не са самоцелна технология. Те решават конкретни бизнес проблеми – намаляват разходи, спестяват време, повишават сигурността, автоматизират процеси и ускоряват дигитализацията.

В тази среда телекомите могат да бъдат партньорът, който да предложи всичко това, като осигуряват не само свързаност, но и решения, с които бизнесът да расте и да бъде конкурентен.