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Провалът на века или съдийски грабеж: Египет потърси сметка за отнетия триумф срещу Аржентина

08 юли 2026, 10:48 часа 1157 прочитания 0 коментара
Снимка: GettyImages
Провалът на века или съдийски грабеж: Египет потърси сметка за отнетия триумф срещу Аржентина

Египетската футболна асоциация предприе официални действия срещу съдийството на осминафиналите на Световното първенство и внесе жалба във ФИФА срещу главния арбитър на двубоя с Аржентина Франсоа Летексие. Новината беше потвърдена от президента на ЕФА Хани Абу Рида, цитиран от Voices of Emirates.

Египетският щаб изригна срещу реферите

“Фараоните” отпаднаха след драматично поражение с 2:3, въпреки че до 79-ата минута имаха аванс от два гола. След последния съдийски сигнал египетският лагер реагира остро, като селекционерът Хосам Хасан обвини ФИФА, че “бута” Аржентина към финала на турнира.

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Аржентина Египет

Президентът на федерацията Хани Абу Рида настоява за официално разследване на действията на Летексие, като според него френският съдия е допуснал редица сериозни грешки и е прилагал "двойни стандарти" по време на срещата, които са повлияли пряко на крайния резултат. Освен проверка на главния рефер, Египет настоява да бъдат разследвани и останалите членове на съдийския екип, включително видеоасистентите. От федерацията твърдят, че са били допуснати "фрапантни грешки и постоянен отказ да се преразгледат определени моменти", като посочват отмененото попадение на Египет и неотсъдената дузпа.

Абу Рида настоява още Франсоа Летексие и целият му екип да бъдат отстранени от нарядите до края на Световното първенство. Според президента на Египетската футболна асоциация решенията на съдиите представляват "дискриминация" спрямо националния отбор на страната.

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Жанина Колева
Жанина Колева Редактор
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