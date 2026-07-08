ПП предупредиха, че Радев връща в ДАНС човека, бойкотирал машинния вот (ВИДЕО)

"Няма как да не се зачудим защо предлагат за шеф на ДАНС човека, под чието управление самата ДАНС бойкотира машинното гласуване на местните избори 2023 г.", каза депутатът от "Продължаваме промяната" Стою Стоев пред медиите в парламента по повод отварянето на Изборния кодекс и в контекста на предложенията на управляващите от партията на Румен Радев за изцяло връщане на машинното гласуване.

Припомняме, че кабинетът предлага Пламен Тончев за шеф на контраразузнаването.

Предложенията на ПП

Основните предложения на "Продължаваме промяната" са следните: изцяло връщане на машинното гласуване с отчитане на резултата чрез отпечатване на протокол от самата машина. Второто предложение с реално въвеждане на МИР "Чужбина" с четири мандата. Третото предложение е да се дигитализират избирателните списъци и да има скенери за лични карти.

Според Стоев фактът, че нямаме МИР "Чужбина" се дължи на политическа воля.

Безобразията в ИК през годините

Според него през годините са се въвели голям брой безобразия.

"Машините бяха превърнати в принтери и имаше ръчно преброяване на всички разписки. Всички съмнения, които се хвърлиха през годините за машинното гласуване се опровергават от самата ЦИК", добави още Стоев.

Той напомни и за избирателя, който си беше изял разписката. ОЩЕ: Жена изяде разписката от машината, след като гласува