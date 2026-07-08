"Законен бакшиш"?: Заведения начисляват странна "Надбавка 10%" към сметката (СНИМКА)

Необяснима "Надбавка 10%" към крайната сметка начисляват някои заведения. За такъв случай съобщи в свой Фейсбук пост поетът Стефан Александров.

Случаят е от София и според служител на заведението става въпрос за обявена такса за обслужване, която била нещо нормално.

Законен бакшиш?

Още: НАП с акции по заведенията на крайбрежната алея във Варна

"На какво попадам днес! Сядаме да пием кафе на Витошка в едно най-обикновено заведение. Впредвид малката сметка, рядко се заглеждам, но сега погледнах и виждам на касовия бон някакъв нов ред, наречен "Надбавка 10%", който излиза накрая след сумата на питиета и се калкулира в крайната сума! Тоест, ако имаш 10 евро сметка, слагат тази Надбавка и сметката ти вече е 11 евро!", пише Александров.

Той се е обърнал към служител на заведението за разяснение. "Попитах сервитьорката какво значи това, отговори ми, че това било такса за обслужване и било нещо нормално! Даже било обявено в менюто, което така и нямах време да видя! Предположих, че не лъже! Въпроса е защо е допуснато като опция в закона?", пита поетът.

"Но дори и да е обявено, представете си - сядаш някъде, гледаш менюто, има ли такава такса, ставаш и бягаш! Пълен абсурд! Тоест законен бакшиш все едно! Че вдигат цените, е ясно за всички, но не беше ли по-лесно да се вдигнат цените, вместо леко деликатно да вкарват подобни простотии в касовия бон?? Или така е уловката всъщност - уж не вдигат цените, но като удариш една сметка от 50 евро например и тихомълком са станали 55 накрая", коментира още Александров.

Според него това е "странно и нелогично". "И се чудя в чест на еврото ли е въведено или винаги го е имало и аз чак сега го забелязвам", завършва още той.

Още: Заведенията скочиха срещу "манипулациите": Лъжа е, че курортите са празни, за цените има и скъпо, и евтино