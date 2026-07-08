„Ябълката на раздора“ на Мондиал 2026 се извини на феновете на САЩ и се зарече, че янките ще се върнат по-силни!

Нападателят на американския национален отбор Фоларин Балогун е уверен, че най-доброто предстои за състава на САЩ. Балогун написа публикация в социалните мрежи след отпадането на националния отбор от Световното първенство по футбол. На осминафиналите американците загубиха от Белгия с 1:4.
Фоларин Белогун игра срещу Белгия след намеса на Доналд Тръмп
Както е известно, ФИФА отмени наказанието на 25-годишния Балогун след червения му картон в мача от 1/16-финалиоте срещу Босна и Херцеговина (2:0), така че той успя да играе в двубоя с Белгия. Той започна мача и беше заменен в 90+2 минута. По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди, че се е обадил на президента на ФИФА Джани Инфантино относно дисквалификацията на Балогун.
My debut World Cup… it hurts to wait 4 years to compete at the highest level our sport has to offer. I want to say sorry to our fans it was not good enough when it mattered most and we let you down— Balogun (@balogun) July 8, 2026
Soccer in America will only become bigger the belief, the talent, and the… pic.twitter.com/Wgk4bnpunV
„Най-доброто тепърва предстои“
„Дебютът ми на Световното първенство... Болезнено е да осъзная, че трябва да чакам още четири години, за да се представя отново на толкова високо ниво. Искам да се извиня на нашите фенове: в най-решаващия момент не играхме достатъчно добре и ви разочаровахме. Футболът в Америка ще продължи да расте и знам, че най-доброто тепърва предстои. Бъдещето принадлежи на тези, които никога не спират да вярват. Този момент ще ни даде сила. Ще се върнем“, написа Балогун.
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