„Ябълката на раздора“ на Мондиал 2026 се извини на феновете на САЩ и се зарече, че янките ще се върнат по-силни!

Нападателят на американския национален отбор Фоларин Балогун е уверен, че най-доброто предстои за състава на САЩ. Балогун написа публикация в социалните мрежи след отпадането на националния отбор от Световното първенство по футбол. На осминафиналите американците загубиха от Белгия с 1:4.

Фоларин Белогун игра срещу Белгия след намеса на Доналд Тръмп

Както е известно, ФИФА отмени наказанието на 25-годишния Балогун след червения му картон в мача от 1/16-финалиоте срещу Босна и Херцеговина (2:0), така че той успя да играе в двубоя с Белгия. Той започна мача и беше заменен в 90+2 минута. По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди, че се е обадил на президента на ФИФА Джани Инфантино относно дисквалификацията на Балогун.

My debut World Cup… it hurts to wait 4 years to compete at the highest level our sport has to offer. I want to say sorry to our fans it was not good enough when it mattered most and we let you down



Soccer in America will only become bigger the belief, the talent, and the… pic.twitter.com/Wgk4bnpunV — Balogun (@balogun) July 8, 2026

„Най-доброто тепърва предстои“

„Дебютът ми на Световното първенство... Болезнено е да осъзная, че трябва да чакам още четири години, за да се представя отново на толкова високо ниво. Искам да се извиня на нашите фенове: в най-решаващия момент не играхме достатъчно добре и ви разочаровахме. Футболът в Америка ще продължи да расте и знам, че най-доброто тепърва предстои. Бъдещето принадлежи на тези, които никога не спират да вярват. Този момент ще ни даде сила. Ще се върнем“, написа Балогун.

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