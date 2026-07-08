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Извънредна ситуация на магистрала "Тракия", спряха движението към Бургас

08 юли 2026, 12:40 часа 621 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Извънредна ситуация на магистрала "Тракия", спряха движението към Бургас

Движението при 88-ти км на магистрала "Тракия" в област Пазарджик в посока Бургас е спряно поради запалил се тир. Образувало се е задръстване от автомобили. На място има екип на полицията. ОЩЕ: Фирми от делото за източване на "Хемус" строят на "Тракия" след скандално превъзлагане

От Агенцията "Пътна инфраструктура" (АПИ) от съобщиха, че временно е ограничено движението при км 88 на магистралата в посока Бургас поради горящ тежкотоварен автомобил. Въведен е обходен маршрут от пътен възел „Калугерово“ по път III-803 през село Динката и село Драгор, след което по път II-37 до п.в. „Гелеменово“, където автомобилите се включват отново на магистралата.

От АПИ препоръчват шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от екип на "Пътна полиция".

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Магистрала Тракия камион АМ Тракия движение
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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