София прави стъпка към собствен енергиен оператор

Предложение за учредяване на общинско дружество за търговия на електрическа енергия ще разгледа Столичният общински съвет (СОС) на предстоящата сесия в четвъртък (9 юли). Предвижда се то да бъде еднолично акционерно дружество със 100% участие на Столичната община в капитала и с едностепенна система на управление и цел минимизиране на административните разходи.

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Предложението е резултат от работата на специално създадена временна комисия, чието заключение е, че ще се спестят около 5 млн. евро на година, ако общинско дружество доставя ток на всички общински потребители по разчети от миналата година. В момента тези средства отиват при посредници. За учредяването му са необходими 500 000 евро, а в самото начало 125 000, за да може да се кандидатства вземане на лиценз и други необходими процедури, поясниха от СОС.

"София Енерджи Трейд" ЕАД, както се очаква да се казва дружеството, ще се занимава с търговия с електрическа енергия, топлоенергия, природен газ и други газообразни и течни горива и всякакъв вид други енергоносители, енергиен мениджмънт, организиране, оперативно планиране, координиране и управление на енергийна система, проучване, проектиране, изграждане, строителство, ремонт, реконструкция и експлоатация на обекти в сферата на енергетиката, добив на геотермалната енергия и продажба на електрическа и/или топлинна енергия, след получаване на съответните лицензи, както и всяка друга дейност, която не е забранена със закон.

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Дружеството ще присъединява поетапно общинските потребители - общинските търговски дружества, лечебните заведения, училищата, детските градини, културните институти, административни сгради и др.