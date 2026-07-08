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Нужен е диалог: Национален филмов център с позиция за напрежението между студентите и ръководството на НАТФИЗ

08 юли 2026, 12:47 часа 453 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Нужен е диалог: Национален филмов център с позиция за напрежението между студентите и ръководството на НАТФИЗ

От Национален филмов център (НФЦ) излязоха с официална позиция относно протестите на студентите в НАТФИЗ и напрежението между тях и ръководството на Академията, което става все по-осезаемо през последните дни. Припомняме, че причината за недоволството на младите артисти са поредица от случаи през последните месеци, които поставят сериозни въпроси относно институционалното управление в НАТФИЗ, условията за свободен академичен диалог, прозрачността на административните решения и защитата на студентските права. 

Едно от основните притеснения на възпитаниците на висшето учебно заведение е свързано с риска НАТФИЗ да бъде изключен от престижния европейски университетски алианс FilmEU поради липса на достатъчно ангажираност в стратегическия диалог от страна на ръководството.

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"Изпълнителна агенция "Национален филмов център" счита, че съхраняването и развитието на международните академични партньорства и участието в европейските образователни мрежи представляват стратегически интерес за развитието на българската филмова индустрия. Международното сътрудничество, академичният обмен и участието в европейски образователни и професионални мрежи са ключови предпоставки за подготовката на следващото поколение български филмови творци и за конкурентоспособността на сектора.", пишат от НФЦ в позицията им, разпространена до медиите.

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Снимка: БГНЕС

От Националния филмов център припомнят за поетия от тях институционален ангажимент, отразен в Меморандума за сътрудничество между Изпълнителна агенция "Национален филмов център", НАТФИЗ – Факултет "Екранни изкуства", Българската национална филмотека, Центъра за медийни изследвания, аудиовизуална политика и културни индустрии "доц. д-р Биляна Томова" към УНСС и Столична община. "Подписаният меморандум изразява волята на страните за устойчивото развитие на българската филмова индустрия, основано на качествено образование, ефективни институции и активно европейско партньорство", казват още от НФЦ.

Успехите на българското кино са в европейския контекст

В позицията се уточнява още, че европейските образователни и професионални мрежи не са само възможност за международен обмен, а създават условия за споделяне на знания, изграждане на професионални контакти, развитие на съвместни продукции и културно сътрудничество, които определят мястото на българското кино в европейския контекст. "Затова участието в тях е предпоставка за устойчивото развитие както на филмовото образование, така и на цялата филмова общност", пишат от НФЦ и напомнят, че в последните години най-значимите международни успехи на българското кино са свързани именно с европейски копродукции и международни творчески екипи и това е ясно доказателство, че професионализмът, който прави българските филми конкурентоспособни, се изгражда чрез постоянен обмен на знания, професионални практики и партньорства. "Именно затова европейското измерение на филмовото образование и активното участие в международни академични и професионални мрежи са стратегическа инвестиция в бъдещето на българското кино", казват още от Националния филмов център.

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Те отбелязват, че въпросите, които са повдигнати от студентската общност, надхвърлят рамките на конкретната ситуация и засягат развитието на филмовото образование, международното сътрудничество и европейската перспектива на българското кино като цяло. "Поради това считаме, че те следва да бъдат обсъждани чрез открит, аргументиран и конструктивен диалог между всички заинтересовани страни".

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протест Българско кино НАТФИЗ Национален филмов център култура
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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